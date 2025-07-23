CEO在Coldplay演唱會「擁吻小三」被逼退 新任接班人首發聲

Coldplay偷情一吻毀前途，Astronomer執行長閃辭。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕一場原本浪漫的英國酷玩樂團（Coldplay）演唱會，意外成了婚外情現場直擊！美國AI與數據公司Astronomer執行長安迪·拜倫（Andy Byron）和疑似外遇對象在現場熱吻，遭大螢幕「親吻鏡頭」直播，全場目擊，畫面隨後瘋傳網路，讓這樁偷情事件無所遁形，最終也讓拜倫丟了飯碗。

據《美聯社》報導，Astronomer 20日在職場社群平台LinkedIn發布聲明，證實拜倫已正式辭職。聲明指出：「Astronomer自創立以來即重視價值與文化，並要求領導階層展現行為典範，近期在這方面未能達標。」據悉，拜倫辭職前一天才被公司停職，董事會亦同步啟動內部調查。

請繼續往下閱讀...

Astronomer新任執行長Pete DeJoy，原為聯合創辦人暨產品長，臨危受命接掌公司。（翻攝自LinkedIn Pete DeJoy）

目前暫代CEO職位的是聯合創辦人暨產品長彼特·德喬伊（Pete DeJoy），他也首度公開發聲，坦言：「Astronomer這幾天的曝光遠超想像，雖然不是我希望的方式，但現在我們的名字大家都記住了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法