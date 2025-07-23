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娛樂 最新消息

「這群人」展榮展瑞挑戰「超瞎翻唱」 茵聲董仔北流驚喜合體

展榮展瑞解鎖人生第一場演唱會。（星展娛樂提供）展榮展瑞解鎖人生第一場演唱會。（星展娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「百萬訂閱雙胞胎」展榮展瑞日前開箱北流Legacy TERA，舉辦人生首場大型演唱會，「這群人」小伙伴茵聲、董仔更驚喜擔任首組嘉賓，聯手展榮展瑞演出「超瞎翻唱」單元，掀起全場笑浪。

茵聲、董仔合體展榮展瑞。（星展娛樂提供）茵聲、董仔合體展榮展瑞。（星展娛樂提供）

陳漢典突然現身演唱會。（星展娛樂提供）陳漢典突然現身演唱會。（星展娛樂提供）

「限時動態 派對演唱會」由兩人親手規劃，打造沈浸式效果，翻玩《水晶吊燈》（Chandelier）時，兄弟倆一展瑜伽密訓成果，跳出完美芭蕾旋轉，甚至把韓國夯曲《APT.》翻玩成《洗刷刷》，越南神曲《See Tinh》也變成爆笑台語歌《叮叮噹》，全場2000位粉絲嗨翻。

中國娃娃助陣展榮展瑞。（星展娛樂提供）中國娃娃助陣展榮展瑞。（星展娛樂提供）

展瑞與董仔在觀眾席互動時，陳漢典則突然竄出，不只獻上脫口秀還大跳《Coffee High》，帶領大家跟著節奏擺動，展榮當場虧他：「就是要讓你尷尬，來這裡還I人啊！」下半場「中國娃娃」登場與展榮展瑞合體演出後，展榮展瑞又帶領大家學一句實用泰文「漂亮小姐姐」，笑說買東西殺價很好用。

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