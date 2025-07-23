美國失蹤案！17名小孩離家出走消失 留3張手繪圖超詭異

新任「銀色衝浪手」茱莉亞加納在《凶器》中被懷疑是導致17位學生失蹤的元凶。（華納兄弟提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的美國懸疑驚悚鉅作《凶器》，電影開頭就出現17位學生趁半夜2點17分離家出走的詭異劇情，後續發展更超乎觀眾想像。電影找來近期話題十足的新科「銀色衝浪手」女星茱莉亞加納、「薩諾斯」喬許布洛林主演，繼前導海報曝光小孩以詭異姿勢奔跑後，近期更發布3張小孩手繪海報，風格看似充滿童趣，內容卻血腥、瘋狂又詭異，讓人看得不寒而慄，吊足觀眾胃口。

《凶器》的手繪海報令人不寒而慄。（華納兄弟提供）

《凶器》劇情描述在一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。演而優則導的鬼才影人札克克瑞格，擔綱本片的製片、導演、編劇及配樂，他的上一部作品《宿劫》就以層層翻轉的精彩劇本，博得影壇好評，這次打造出氣氛更加詭、劇情發展超乎意料的《凶器》。

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喬許布洛林在新片《凶器》為兒子失蹤一事開嗆老師，火爆場面一觸即發。（華納兄弟提供）

閱片無數的札克克瑞格，表示大部分的電影只需要看前10分鐘就能猜測出劇情走向，但他自豪保證《凶器》絕對能為追求感官刺激的影迷帶來極大驚喜，更希望看過的觀眾都能為電影結局保密，讓其他觀眾能享受劇情瘋狂展開的觀影體驗。電影宣傳近期陸續發布3張由小孩手繪的詭異海報，分別呈現出半夜2點17分失蹤的小孩大頭照、一對父母手拿叉子、一位男士浴血狂奔的畫面，讓人看得起雞皮疙瘩。

《凶器》找來多位曾演出漫威系列電影的演員擔綱主演，包含「薩諾斯」喬許布洛林、新任「銀色衝浪手」茱莉亞加納、「王」黃凱旋，另外也有演技派群星艾登艾倫瑞克、奧斯汀亞伯姆、凱瑞克里斯多夫和艾美麥蒂根共同主演。目前釋出的預告就能看到黃凱旋渾身浴血，在馬路上死命狂奔，整個人就像中邪一般，詭異行徑令人害怕。此外，由喬許布洛林飾演一位失蹤學生的父親，他在家長會上開嗆由茱莉亞加納飾演的老師，火爆場面一觸即發。電影將於8月14日在台上映。

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