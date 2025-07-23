唐振剛悲辛童年曝光 16歲離家無處可睡「靠即期品果腹」

唐振剛談到年少離家出走的心酸歷程。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕唐振剛在大愛劇《我們六個》中飾演教會大哥哥，默默陪伴一群受創孩子走過人生低谷。他今（23日）出席戲劇茶敘時透露，16歲曾離家出走，靠便利商店即期品果腹，陽光形象背後的過往經歷讓在場震驚。

他表示，國三那年父母離異，當時他跟著母親從北投搬到板橋，但母子關係日漸惡化，在溝通失衡的情況下，他選擇離家出走。當時年僅16歲的他，沒有經濟依靠，只能靠朋友接濟，甚至曾寄住在他人家中長達半年。他回憶有一次在中正紀念堂練完舞，已是晚上十點、十一點，才突然想起沒地方可以睡，幸好朋友伸出援手：「不然來我家吧。」

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大愛劇《我們六個》第二波茶敘卡司，左起唐振剛、游珈瑄、湯志偉。（大愛提供）

唐振剛回憶，第一份工作是在西門町的全家便利商店。他當時尚未滿18歲，主動應徵大夜班職缺，店長了解他的狀況後主動說：「沒關係，我來幫你擔保。」他當時時薪僅118元，每天晚上十點半打卡後開始巡店，並在將即期品報廢登記後留著果腹。他笑說：「那時候才知道，原來吃飯這麼花錢。」一個月薪水僅一萬多元，根本無法負擔繼續升學的費用。

他坦言，正因為當時手頭拮据，才沒有誤入歧途，反而始終懷抱著一股向上的力量，努力朝成為職業舞者的目標邁進。這段歷練，讓他對《我們六個》劇中角色有著強烈共鳴。他也引用聖經中的一句話「愛人如己」，感慨地說：「世界破破爛爛，總要有人縫縫補補。」身為曾被幫助的人，他更懂得將這股溫暖的力量回饋社會。

唐振剛16歲獨自生活，靠即期品果腹度日。（大愛提供）

如今，唐振剛與家人的關係也逐漸修復。他曾與家中斷聯長達五、六年，直到近年雙親年邁，才慢慢拉近彼此距離。「太多年的空白，不可能一蹴可幾。」他坦言，也正因為童年的經歷，讓他至今無奢華物慾，生活簡樸，日常靠走路和大眾運輸代步，從不迷戀名牌。

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