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桃影「真實傳奇」9紀錄片開啟盛宴 3軍教片重溫柯俊雄、林青霞

2025桃園電影節「抗戰80英雄榜」放映由丁善璽執導，柯俊雄、林青霞主演的《八百壯士》數位修復版。（桃園電影節提供）2025桃園電影節「抗戰80英雄榜」放映由丁善璽執導，柯俊雄、林青霞主演的《八百壯士》數位修復版。（桃園電影節提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025桃園電影節「真實傳奇」單元集結9部扣人心弦的紀錄片，今年適逢二戰暨抗戰勝利80週年，桃園電影節精心規劃「抗戰80英雄榜」單元，特選3部數位修復經典戰爭鉅作，包括《筧橋英烈傳》、《英烈千秋》、《八百壯士》數位修復版，一窺柯俊雄、梁修身、林青霞等影星年輕模樣。

2025桃園電影節「真實傳奇」單元，選映歷時四年完成的電影《三清》，穿梭於紫南宮、旗南宮等信仰現場，重拾與神明、自我、土地的情感連結。（桃園電影節提供）2025桃園電影節「真實傳奇」單元，選映歷時四年完成的電影《三清》，穿梭於紫南宮、旗南宮等信仰現場，重拾與神明、自我、土地的情感連結。（桃園電影節提供）

「真實傳奇」單元集合九部精彩紀錄片，如同為影迷打開九扇人生之窗。曾經拒絕拿香拜拜的導演陳毅，歷時四年完成《三清》，穿梭於紫南宮、旗南宮等信仰現場，重拾與神明、與自我、與土地的情感連結；印尼裔台籍導演陳聖元在《新來的小朋友》中，以在台灣長大的印尼裔少年Zane第一次用印尼語接受電台節目訪問的神奇經歷，打開多元文化身分探索的大門。《高山遊民》訴說一段從人生巔峰跌落深淵，又重返山林尋找真我的鐵漢傳奇；《日泰小食》溫柔紀錄香港離島長洲街邊小攤，一段屬於麻將、記憶與人情味的滄桑詩篇。

2025桃園電影節選映紀錄電影《日泰小食》，一段屬於麻將、記憶與人情味的滄桑詩篇。（桃園電影節提供）2025桃園電影節選映紀錄電影《日泰小食》，一段屬於麻將、記憶與人情味的滄桑詩篇。（桃園電影節提供）

台灣首部深海紀錄長片《沈睡的水下巨人》，2025桃園電影節再現大銀幕。（桃園電影節提供）台灣首部深海紀錄長片《沈睡的水下巨人》，2025桃園電影節再現大銀幕。（桃園電影節提供）

台灣首部深海紀錄長片《沈睡的水下巨人》，歷時四年、600次下潛，以8K高畫質揭開海底沈船生態的壯麗面紗，見證鋼鐵與魚群共舞的奇蹟畫面。《戀戀家園》以桃園航空城開發為背景，直擊世世代代居民對於家園的依戀；《行影・不離》是一封寫給台灣電影教父李行的真情告白，帶領觀眾進入光影背後，信念與時代的榮耀朝聖之旅。《譯鄉人》聚焦越南裔通譯胡鶯月，走入司法世界，挺身守護語言正義與人性尊嚴；《直至休耕》在農地即將出售的現實中，書寫老一輩農民的情感流轉與土地離歌，細膩深刻，令人低迴。

2025桃園電影節「真實傳奇」，選映紀錄電影《行影・不離》，是一封寫給台灣電影教父李行的真情告白。（桃園電影節提供）2025桃園電影節「真實傳奇」，選映紀錄電影《行影・不離》，是一封寫給台灣電影教父李行的真情告白。（桃園電影節提供）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14 天接棒放映。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，從自身與群體出發，與人們、與生活、與故事、與夢想、與電影相遇，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

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