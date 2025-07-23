《遮羞艾莉》快閃店首次登台！消費500元「3款特典隨機送」

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕超人氣動畫《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》將作為強打主題，於「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店確定於本周五在台北大直美麗華影城正式登場，該動畫首度在台設立快閃店，不僅可與「艾莉同學」立牌合影，還有限定周邊商品、滿額特典可以帶回家。

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》快閃店首度在台登場，入口處即可與「艾莉同學」立牌合影。（甲上娛樂提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》（簡稱：遮羞艾莉）改編自人氣輕小說，劇情描述任何事情都提不起幹勁的平凡高中生久世政近，遇上功課頂尖的日俄混血大美人艾莉，兩人相互交織的浪漫火花最讓粉絲津津樂道。原作小說累積發行逾250萬本，改編動畫之後，更成為近年來最受注目的青春喜劇，締造無數亮眼紀錄。

請繼續往下閱讀...

快閃店現場備有多款日本進口的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》限量獨家商品。（甲上娛樂提供）

甲上娛樂APPLAUSE與日本動漫授權方合作引進日本進口限量周邊商品，將在全台各地不定期展開動漫快閃店企劃，首站選在台北大直美麗華影城，且為超人氣動畫《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》第一次在台設立期間限定快閃店，令粉絲興奮雀躍不已，快閃店第二波主題將陸續公開，預計將掀起動漫迷搶購熱潮。

美麗華快閃店內以人氣動畫《遮羞艾莉》為主軸強勢登場，入場時便可以與門口的「艾莉同學」立牌合影，盡情選購主角艾莉、瑪夏的周邊商品；現場備有多款日本進口的限量獨家商品，每消費滿500元就送特典明信片，絕對讓粉絲收穫滿滿。

快閃店每消費滿500元就送《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》特典明信片。（甲上娛樂提供）

「APPLAUSE動漫派對」期間限定快閃店本周五起在台北大直美麗華影城正式開張，僅為期一個月至8月31日為止，要前往拍照打卡及搶購周邊的動漫迷敬請把握限量商品收藏機會！其他地區快閃店訊息將於日後公布，敬請期待，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法