過世前一天還發文 傳奇歌手Ozzy Osbourne離世 邦喬飛、艾爾頓強不捨哀悼

瓊邦喬飛（右）悼念奧茲奧斯本。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國重金屬傳奇樂團「黑色安息日」主唱奧茲奧斯本過世，享壽76歲，家人已發文證實，音樂圈眾多大咖歌手也紛紛在社群分享過去和奧斯本的合照，悲傷哀悼。

奧茲奧斯本生前榮獲過5座葛萊美獎，也得過終身成就獎肯定，對重金屬和搖滾樂有很大影響力，他過世前一天還在社群發文，分享今年7月5日在伯明罕所舉行的「Back to the Beginning」告別演唱會後台還有海報照片，沒想到僅相隔兩週，他從此告別人生舞台，家人22日發文提到：「我們懷著難以言喻的悲痛心情，不得不宣告我們摯愛的奧茲奧斯本於今晨逝世。他與家人同在，被愛包圍。我們懇請大家尊重我們家人的隱私。」

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艾爾頓強（左）哀悼奧茲奧斯本。（翻攝自IG）

艾爾頓強和老公大衛都分別在社群發文悼念奧斯本，強叔談到：「聽到奧斯本去世的消息，我非常難過。他是我的摯友，也是一位偉大的拓荒者，在搖滾神殿中佔有一席之地，是一位真正的傳奇人物。他也是我見過的最有趣的人之一，我會非常想念他。」強叔也特別向奧斯本老婆、小孩致以慰問和愛意。

另外邦喬飛主唱瓊邦喬飛同樣分享過去和奧斯本合照並表示，要向奧斯本家人致上最大的愛與慰問，得知奧斯本過世消息他深感悲痛，並說：「安息吧，奧茲。」

「搖滾公雞」洛史都華也感傷悼念奧斯本：「再見了奧斯本，好好睡吧，我早晚都將到天堂與你相見。」看得網友好難過，留言希望洛史都華一定要好好活著。

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