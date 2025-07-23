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「北影新人」首演電視劇演技驚人！湯志偉嚇傻狂翻資料被圈粉

大愛劇《我們六個》左起唐振剛、游珈瑄、湯志偉。（大愛提供）大愛劇《我們六個》左起唐振剛、游珈瑄、湯志偉。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件，劇情聚焦一家6個兄弟姐妹在家庭崩解後互相扶持、在黑暗中尋找微光的真實故事。演員湯志偉、唐振剛、游珈瑄今（23日）出席茶敘，分享拍攝點滴與角色心路歷程，湯志偉過程中難掩崇拜神情，盛讚首次合作的游珈瑄是「大珍珠」。

湯志偉在劇中飾演牧師，是關鍵時刻伸出援手的角色。他坦言初聽故事時曾懷疑「這是真的嗎？」沒想到事件不只真實，還比戲劇更沉重，讓他深切體認社會上仍有許多家庭困在黑暗中。湯志偉特別提到與游珈瑄的對戲火花，稱她是合作過這麼多孩子中最不一樣的，演技宛如「大珍珠」，即便角色沈重仍閃閃發光。

游珈瑄首度主演電視劇，一肩扛起早熟大姐角色，演技爆發力讓湯志偉驚嘆。（大愛提供）游珈瑄首度主演電視劇，一肩扛起早熟大姐角色，演技爆發力讓湯志偉驚嘆。（大愛提供）

湯志偉回憶一場戲從教會外準備進場時，聽到游珈瑄激昂入戲，在教堂內憤怒跺腳、說著斷續語句，當下非常震驚這位女孩的能量，「那是情緒的真實流露，我當下想這是哪個孩子？她是不是有過這樣的經歷？我馬上刮目相看，從那天開始一直關注她的表演。」

曾獲北影最佳新演員的游珈瑄過去演出短片居多，首度擔綱電視劇主演，詮釋堅毅早熟的大姐，她坦言拍攝前壓力巨大，好在前輩演員總是給予幫助，「第一場戲就遇到湯哥，他有收到我每一個take的反應，讓我安心很多。」她坦言角色個性讓她一開始無法理解，「覺得她太固執，什麼都要自己扛」，直到閱讀真實主角的逐字稿，才明白那是從小被灌輸「不要麻煩別人」的家庭教育所致。

湯志偉（左） 、唐振剛飾演牧師與教會助理，成為破碎家庭的光與支撐。（大愛提供）湯志偉（左） 、唐振剛飾演牧師與教會助理，成為破碎家庭的光與支撐。（大愛提供）

她也分享與弟妹演員對戲的挑戰，「每天都像在處理100件事，一下要當和事佬、一下要安撫情緒，妹妹飛撲過來要抱我，我想說小心受傷。」但這些互動也逐漸讓她投入角色，開始學習怎麼跟不同特質的弟妹相處，變成真正的大姐，而拍攝期情緒緊繃，她也趁戲殺青登山紓壓。

唐振剛飾演教會助理，在戲中陪伴孩子們度過難關。他原以為故事改編灑狗血、重口味，孰料真實情節越演越心酸，「即使現在說起來，鼻酸的感覺都還會湧上來，因為知道那是真的。」

他與游珈瑄有不少對手戲，觀察她在帶領弟妹的戲中表現自然流動，「她的情緒反應讓我回應的方式也會變，每一場都不是事先設計好，而是互相激盪出來的。」

湯志偉也表示戲劇雖源於苦難，核心卻是愛與修復，「黑暗中不知道光在哪時，這些幫助就是光。正是這些正向力量，讓人有機會走出來。」

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