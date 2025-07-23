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娛樂 最新消息

曾子余與女友登記結婚 納豆、依依做見證 法國求婚浪漫又搞笑

黃鐙輝（右起）和納豆、依依見證曾子余（右二）和Grace的終身大事。（TVBS提供）黃鐙輝（右起）和納豆、依依見證曾子余（右二）和Grace的終身大事。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《食尚玩家》主持人曾子余出道15年，今（23）日在社群報喜，與同齡圈外女友Grace登記結婚，一眾親友到場見證新人喜悅，由師父黃鐙輝和主持搭檔納豆、依依擔任小倆口的證婚人。

今早曾子余和Grace特地換上輕婚紗，小倆口先帶著親友到戶政事務所完成人生大事，隨後到公園拍下甜蜜瞬間，為日後拍攝婚紗照預熱，曾子余緊張與興奮表情全寫在臉上，他笑說：「不知道為什麼，真的有夠緊張。」

曾子余（右）和Grace在戶政事務所登記結婚。（TVBS提供）曾子余（右）和Grace在戶政事務所登記結婚。（TVBS提供）

曾子余透過朋友認識Grace，2人交往近2年就決定互訂終身。曾子余透露，朋友說要介紹，一開始沒有特別的想法，沒想到卻一見鍾情，在吃飯、看電影、聊天的過程，發現彼此價值觀都很接近，默默地越來越靠近，2人很快就有戀愛的感覺。巧合的是，Grace和爸爸都是《食尚玩家》忠實觀眾，2人曾一邊看電視，一邊評論曾子余，Grace爸爸當時大讚：「這個男生不錯！」更巧的是，曾子余媽媽的英文名字也叫Grace，他大笑說：「我這輩子都逃不了Grace了！」

曾子余日前精心安排，揪親友到法國見證他求婚，他原本計畫在巴黎鐵塔前單膝下跪，藉月色與燈光的映照，打開手中求婚戒指盒，完成人生大事。不料事與願違，他當天緊張，才下跪就結巴忘詞，在旁兜售玫瑰花的黑人小哥，趁機靠近推銷，曾子余腦筋當機，誤以為法國人浪漫，見有人求婚而熱情贊助，一聽索價250歐元，連忙將花束還回去，黑人小哥不死心，改為一朵5歐元，曾子余誤聽可以出借5分鐘，見黑人小哥向跪下的自己伸手要錢，才知道又誤會了，「我都已經很緊張了，一下子跪下、一下子又站起來，跟黑人小哥追來追去，搞得好像在錄《食尚玩家》一樣」。

曾子余（左）在巴黎鐵塔前浪漫向Grace求婚。（TVBS提供）曾子余（左）在巴黎鐵塔前浪漫向Grace求婚。（TVBS提供）

曾子余提及老婆滿是稱讚，大誇老婆漂亮，更在日常生活中貼心互動，在自己不耐煩、暴躁時，適時地安慰、開導，曾子余說：「我有時候脾氣來得很快，但她對我相當有耐心，吵架也吵不起來，她某種程度就像是鏡子，可以反射出我的缺點。」更讓曾子余慶幸的是，老婆和媽媽相處得很好，「第一次帶Grace回家和媽媽見面，那時剛搬家，東西都沒就定位，她仍自然地和媽媽話家常，2人還聊得很開心」。小倆口對未來計畫有共識，預計最快明年底或後年舉辦婚宴，對於是否急著生小孩？2人都抱持著順其自然的態度。

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