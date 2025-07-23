晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲讚周杰倫是鑽石 澄清沒嗆周媽媽：怎會罵沒仇的人

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲再度成為話題焦點，他在直播中毫無避諱，大動作回應多年來外界對他的各種傳聞。吳宗憲氣憤表示，自己長年被誤解，特別針對過去傳出的「怒罵周杰倫媽媽」一事澄清，強調：「我跟周媽媽無冤無仇，哪來的嗆？」

吳宗憲（左）今（23）日開直播提及周杰倫（右），大讚對方就像鑽石一樣。（翻攝自FB/IG）吳宗憲（左）今（23）日開直播提及周杰倫（右），大讚對方就像鑽石一樣。（翻攝自FB/IG）

吳宗憲透露，當初的言論原意其實是要鼓勵大家靠自身努力發光發熱，舉周杰倫為例，他認為周天分極高，就像鑽石，但再有才的人也需有伯樂相助。他感嘆自己出身普通，母親也無法替他鋪路，因此更懂得「貴人」的重要性，「不是父母給了什麼，而是你能不能遇見對的人。」

針對外界批評他當年「賣掉周杰倫」，吳宗憲也一併解釋，當時出售的並非個人合約，而是整間阿爾發唱片公司的全部內容，包括多位藝人的版權。他語帶無奈表示，現在仍堅持經營唱片公司，但一年虧損難以計算，語中透露對音樂產業的無奈與惋惜。

面對多年來外界的曲解與放大檢視，吳宗憲說自己從不避談敏感議題，只是希望大眾別再被斷章取義所誤導，「我說的是實話，不是攻擊。」他也呼籲社會多點理性空間，別讓一番本意善意的話，變成無端指責的箭靶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中