吳宗憲讚周杰倫是鑽石 澄清沒嗆周媽媽：怎會罵沒仇的人

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲再度成為話題焦點，他在直播中毫無避諱，大動作回應多年來外界對他的各種傳聞。吳宗憲氣憤表示，自己長年被誤解，特別針對過去傳出的「怒罵周杰倫媽媽」一事澄清，強調：「我跟周媽媽無冤無仇，哪來的嗆？」

吳宗憲（左）今（23）日開直播提及周杰倫（右），大讚對方就像鑽石一樣。（翻攝自FB/IG）

吳宗憲透露，當初的言論原意其實是要鼓勵大家靠自身努力發光發熱，舉周杰倫為例，他認為周天分極高，就像鑽石，但再有才的人也需有伯樂相助。他感嘆自己出身普通，母親也無法替他鋪路，因此更懂得「貴人」的重要性，「不是父母給了什麼，而是你能不能遇見對的人。」

請繼續往下閱讀...

針對外界批評他當年「賣掉周杰倫」，吳宗憲也一併解釋，當時出售的並非個人合約，而是整間阿爾發唱片公司的全部內容，包括多位藝人的版權。他語帶無奈表示，現在仍堅持經營唱片公司，但一年虧損難以計算，語中透露對音樂產業的無奈與惋惜。

面對多年來外界的曲解與放大檢視，吳宗憲說自己從不避談敏感議題，只是希望大眾別再被斷章取義所誤導，「我說的是實話，不是攻擊。」他也呼籲社會多點理性空間，別讓一番本意善意的話，變成無端指責的箭靶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法