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竹科尪暖心喊「不是一個人囉」 王樂妍新婚現身急捶肚

王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王樂妍、謝承均與星卉、王建復今出席三立新八點檔《百味人生》記者會。私下剛升格為人妻的王樂妍在劇中一登場就挺著孕肚現身，還有抱嬰逃難和跳海等高難度戲碼，可說挑戰不小。不過她甜蜜說老公總是很關心她的安全，常叮嚀：「小心！注意安全，因為妳現在不是一個人囉！」被問到這句話是否暗示「肚中有喜」？她趕緊槌肚否認，表示目前以工作為主，尚未有生子計畫，也已做好保護措施。

謝承均（左） 、王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）謝承均（左） 、王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

王樂妍的老公小她6歲，是位竹科工程師，平時不僅接送她上下班，還會陪她一起追劇。每當她演完重場戲，還會故意問對方：「我這場是不是演得很好？」老公總是誇她很棒。至於吻戲是否需要報備？她早有妙招：「只要知道有吻戲，就不會跟他一起看。」老公也不會特別介意。

談到挺孕肚的戲，王樂妍分享了自己的「經驗談」。她說劇組準備的假孕肚大到誇張，讓她忍不住笑說：「明明我胸部也不小，但因為肚子太大，看起來反而變小了。」服裝師還特別幫她在胸前加了兩層厚墊子，並打趣說：「當初某某某也墊很大！」她目測當時升級到F罩杯。

謝承均（左） 、王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）謝承均（左） 、王樂妍出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

至於讓她最苦惱的則是跳海的戲。一旁的謝承均自稱是「跳海老手」，還條理分明分析海況：「這時間跳海算剛好，再晚颱風來了，水會太冰。現在跳涼涼的其實很舒服。」他還提到先前與曾智希拍跳海戲時，因為對方不會游泳，不僅腳被綁鉛塊，還被硬拉下水。王樂妍聽了臉色一變，幽幽說：「我很怕憋氣憋不久，也聽說要綁鉛塊。」看來她仍在進行心理建設。

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