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娛樂 最新消息

Sandy吳姍儒節目「踩劉宇寧頭像」 陳沂：多有家教我是不信啦

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒日前代班《小姐不熙娣》，沒想到她在節目中踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引起粉絲不滿，也讓網紅陳沂看不下去，狠嗆此舉沒水準又不尊重，「吳姍儒多有家教我是不信啦！

陳沂（右）轟「Sandy」吳姍儒的行為沒水準又不尊重。（資料照、翻攝自臉書）陳沂（右）轟「Sandy」吳姍儒的行為沒水準又不尊重。（資料照、翻攝自臉書）

陳沂今天在臉書發文指出，吳宗憲才說自己小孩多有家教，結果吳姍儒馬上丟臉丟到中國，事件的起因是大家都說派翠克像劉宇寧，吳姍儒表示不屑，就把劉宇寧的照片丟到地上用高跟鞋踩。她痛批，這根本不是做做效果，就是沒水準又不尊重，「你告訴我吳姍儒多有家教我是不信啦！」

吳宗憲今天下午開直播回應女兒在節目踩踏劉宇寧頭像道具一事，坦言自己有看到此事，他大讚劉宇寧帥得不得了，也說可能網友不爽有人說劉宇寧長得像派翠克，而針對吳姍儒遭炎上，吳宗憲則說綜藝節目難免，容易擦槍走火，提到之前在主持時對著50幾歲港星說「徐娘半老，風韻猶存」，吳宗憲說自己只是稱讚，但在對方走心後，他也提著水果跟宵夜去酒店跟對方道歉。

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