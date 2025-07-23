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娛樂 最新消息

憲憲家族成員淪Me Too風暴主角 吳宗憲吐實情：稱不上切割

吳宗憲今（22）日開直播火速澄清傳聞。（資料照，記者王文麟攝）吳宗憲今（22）日開直播火速澄清傳聞。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲日前在中國直播時爆出「沒家教的壞蛋」發言，引發外界熱議，外界一度以為他在暗指大小S，今（22）日他開直播火速澄清，強調罵的是黃子佼，並曝光過往一段他與黃子佼的恩怨往事。期間有網友提問其他Me Too風暴主角，包含他的徒弟許傑輝與曾被視為憲憲家族一員的NONO，吳宗憲也不避諱道出真相。

吳宗憲表示，許傑輝雖曾是他旗下成員，但錄影工作與自己完全不同，兩人很少交集，所以不清楚他私下是性騷慣犯。至於NONO，吳宗憲更澄清：「他早在十幾年前就不是我公司的人，也不是憲憲家族。」他強調兩人關係早已疏遠，稱不上是刻意切割。

他也提到，私下與NONO幾乎零互動，「除了錄影，我跟NONO這輩子沒有吃過一次飯。」更表示，自己長年專注在研發、開工廠，演藝圈內事務並不都掌握。針對外界關心他是否知情？吳宗憲也補充說：「我當時被傳喚作證，檢察官只是詢問我對演藝圈的了解，並未針對特定人，對我也非常尊重。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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