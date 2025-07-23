疑躲糞水+頻回台用健保 歐陽妮妮兩地挨罵

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人歐陽妮妮不久前宣布一家三口搬去杭州，近日卻與夫張書豪帶6個月大的睦睦回台治療鼻淚管阻塞問題，被怒轟「蹭健保」，而恰巧近來杭州爆發「糞水」事件，歐陽妮妮回台此舉就連中國網友也不挺，質疑歐陽妮妮一家為了躲避糞水緊急回台灣。

部分中國網友對於歐陽妮妮帶兒返台就醫感到不滿，痛批：「杭州的醫療不好嗎？為什麼還要特地回台灣開刀？」、「不相信杭州的醫療嗎?」、「幹嘛非回台灣不可」，再加上杭州多區傳出自來水出現異味猶如糞水，引發部分輿論揣測「會不會是躲避糞水急回台灣啊」質疑他們是否因水質問題選擇返台就醫。

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雖然張書豪透過經紀人強調，目前生活仍以台灣為主，目前是中台兩地奔波。但有網友發現，包括此次眼疾治療及過往寶寶確診新冠肺炎的經驗，當時社群發文定位顯示在台灣接受醫療，兩人多次在孩子生病時選擇回台就醫，引發部分台灣網友不滿，批評其「在中國賺錢、卻在台灣使用健保」，團購電商名人「486先生」陳延昶也點名歐陽妮妮表示「歐陽妮妮定居中國杭州，這段期間他的孩子喝了糞水的奶，生病了，『兒生病秒回台看診』衝上熱搜！」接著486先生也爆料「中國人罵：無恥敗類。」而中國網友更酸爆「來大陸撈錢帶貨，不是說杭州住不慣嘛？」，兩地的網友都有意見。

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