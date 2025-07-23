汪小菲熱迎館長疑冷落葛斯齊？ 網酸：人氣不敵百萬網紅

館長（最左）去上海被汪小菲（中）熱情招待，而有網友懷疑曾與汪小菲關係不錯的葛斯齊（最右）遭到冷落。（本報資料照，翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾多次曝光汪小菲與「大S」徐熙媛婚姻內幕的資深狗仔葛斯齊，過去與汪小菲關係緊張，後來在中國重修舊好，甚至還曾一起出現在直播中，互動熱絡。然而，今年5月汪小菲在北京舉辦盛大婚禮，卻未見葛斯齊受邀，近日更有網友調侃他，「待遇不如館長」，意外掀起討論。

館長日前去上海被汪小菲熱情款待。（翻攝自YouTube）

館長陳之漢早前赴中國期間受到汪小菲親自接待，畫面曝光後，有粉絲在社群留言詢問葛斯齊，是否覺得自己被冷落？面對這樣的比較，葛斯齊淡然表示：「沒事！他變好就行！我不重要。」語氣看似雲淡風輕，卻也藏不住一絲距離感。

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網友在葛斯齊的貼文底下留言。（翻攝自FB）

而對於未被邀請參加汪小菲婚宴一事，葛斯齊更在直播中自嘲道：「要是我去婚禮，還得想包多少紅包。我生日請他，他包了8888元，挺有誠意的。他結婚我如果去了，該包多少啊？說真的，我現在沒錢。」

不只如此，今年5月葛斯齊也對汪小菲新婚妻子「Mandy」馬筱梅的前夫Robert發難，質疑其免役理由。他更曾接連曝光疑似S家成員間的對話，甚至點名大S經紀人，「知情卻選擇沉默」，一連串爆料讓事件撲朔迷離，難以分辨誰是真正的「帶風向者」。

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