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娛樂 電視

吳宗憲對戰酸民！替吳姍儒踩踏風波緩頰：難免擦槍走火

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、吳姍儒父女今（23）日同時成為網友討論的話題之一，先是傳出吳宗憲在直播批評大小S「沒家教」，近期小S與吳姍儒更疑似因為節目和報名金鐘奬產生嫌隙，對此小S不做回應，吳宗憲稍早則透過直播發聲。

吳宗憲被傳出近期在中國直播中突炮轟大小S「沒家教壞蛋」，疑為女兒吳姍儒出頭，此舉被指與小S請假《小姐不熙娣》，改由吳姍儒代班後，金鐘獎加報吳姍儒有關。吳宗憲則提到吳姍儒已經得很多金鐘獎，且這次吳姍儒只是代班而已，「交情不敢講，友情總有吧」，更怒批這是假新聞。

吳宗憲開播，並替女兒吳姍儒緩頰。（翻攝自FB）吳宗憲開播，並替女兒吳姍儒緩頰。（翻攝自FB）

吳宗憲直播目前湧入6千多人，針對吳姍儒在節目踩踏劉宇寧頭像道具一事，吳宗憲坦言自己有看到此事，他大讚劉宇寧帥得不得了，也說可能網友不爽有人說劉宇寧長得像派翠克，而針對吳姍儒遭炎上，吳宗憲則說綜藝節目難免，容易擦槍走火，提到之前在主持時對著50幾歲港星說「徐娘半老，風韻猶存」，吳宗憲說自己只是稱讚，但在對方走心後，他也提著水果跟宵夜去酒店跟對方道歉。

吳宗憲有感而發提到，之前就有問過女兒是不是真的想跟他一樣走主持之路，當時也提醒吳姍儒：「進廚房就不要怕油煙。」吳宗憲面對爭議事件火力全開，直播間還數次回應網友留言，更喊旁邊的工作人員鎖假帳號。

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