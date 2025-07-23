Coldplay演唱會抓姦爆紅 情色網站「辦公室性愛」搜尋量激增

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，沒想到意外成為抓姦現場。事件曝光後，情色網站Pornhub公開的數據顯示，24小時內「辦公室性愛、偷情」搜尋量突然暴增。

情色網站Pornhub數據顯示「辦公室性愛、偷情」搜尋量暴增。（法新社）

科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，日前在Coldplay演唱會意外被「親吻鏡頭」捕捉，擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特，由於兩人皆是已婚身分，引起社會譁然，兩人尷尬地閃躲的畫面，成為網路迷因，不少人跟風拍片模仿。

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有趣的是，情色網站Pornhub公開的數據顯示，在事件曝光後的24小時內，「辦公室偷情」（office affair）的搜尋量激增18％；「辦公室性愛」（office sex）則上升21％；「偷吃的老公」（cheating husband）提升29％，「偷吃情侶（cheating couple）」則飆31％。

科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）

據悉，安迪拜倫在醜聞曝光後辭去職務。公司Astronomer在LinkedIn發聲明表示，領導階層應為行為與責任立標，惟安迪拜倫未達標準，因此正式離任，並由公司聯合創始人暨產品長迪喬伊暫代執行長職務。

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