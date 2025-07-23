晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Coldplay演唱會抓姦爆紅 情色網站「辦公室性愛」搜尋量激增

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，沒想到意外成為抓姦現場。事件曝光後情色網站Pornhub公開的數據顯示，24小時內「辦公室性愛、偷情」搜尋量突然暴增。

情色網站Pornhub數據顯示「辦公室性愛、偷情」搜尋量暴增。（法新社）情色網站Pornhub數據顯示「辦公室性愛、偷情」搜尋量暴增。（法新社）

科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，日前在Coldplay演唱會意外「親吻鏡頭」捕捉擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特，由於兩人皆是已婚身分，引起社會譁然，兩人尷尬地閃躲的畫面，成為網路迷因，不少人跟風拍片模仿。

有趣的是，情色網站Pornhub公開的數據顯示，在事件曝光後的24小時內，「辦公室偷情」（office affair）的搜尋量激增18％；「辦公室性愛」（office sex）則上升21％；「偷吃的老公」（cheating husband）提升29％，「偷吃情侶（cheating couple）」則飆31％。

科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）

據悉，安迪拜倫在醜聞曝光後辭去職務。公司Astronomer在LinkedIn發聲明表示，領導階層應為行為與責任立標，惟安迪拜倫未達標準，因此正式離任，並由公司聯合創始人暨產品長迪喬伊暫代執行長職務。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中