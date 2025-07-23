假女娃倒高鐵商務艙 作家蕭瑩燈：誰敢唉，叫你去救災

蕭瑩燈昨在臉書曬出一張女娃娃倒在高鐵商務艙車廂內，非常逗趣（翻攝自蕭瑩燈臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕26日大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕近期頻繁趕場為面臨罷免藍委輔選，21日她搭高鐵被偷拍，目擊者稱「自由座捕獲野生盧秀燕」，還讚她「有媽媽味」，盧秀燕證實買不到票一路站回來，民進黨立委王義川則踢爆畫面中是商務車廂門外，有網友質疑根本故意擺拍；對此，盧秀燕昨主持市政會議前不接受採訪，不回答媒體相關詢問。

圖文作家蕭瑩燈俏皮在臉書曬出一張假女娃倒在高鐵商務艙車廂內照片，照片裡被寫了4字：「去救災啦！」蕭瑩燈則發文說：「剛買好了咖啡，深夜10點，商務艙上無人窗外無車，反正沒人注意，我站著也擺拍，躺著也擺拍，誰敢有那邊唉，我就叫你去救災。」

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今日上午，蕭瑩燈再度發文轉貼罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電前董事長曹興誠在臉書評論羅大佑文章，蕭瑩燈表示：「本屆立委上任至今也不過1年多，只要有心，要查個是非曲直的來龍去脈，其實都還是熱騰騰的。如若無心被誤導，那請花個幾分鐘，看看曹興誠這篇說明。如若堅心舔共去，那我們只能感到傷心或噁心了。」

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