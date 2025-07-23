晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

父女同日登熱搜！吳姍儒踩劉宇寧頭像被罵 群嘲：這就是家教？

吳姍儒（左）與爸爸吳宗憲今都成為網友討論的話題之一。（資料照，中天提供）吳姍儒（左）與爸爸吳宗憲今都成為網友討論的話題之一。（資料照，中天提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒目前暫時代班《小姐不熙娣》，不過主持片段近日掀起爭議。節目中她踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引起粉絲不滿，要求節目道歉，對此，今（23）日製作單位發聲道歉，吳姍儒稍早也同樣發文致歉。不過網友怒氣似乎未平，依然在社群上火大開罵，此事更傳到中國微博，更有小粉紅開嘲：「這就是吳宗憲的家教嗎？」

吳宗憲、吳姍儒父女今同上熱搜，成為網友討論的話題之一，先是傳出吳宗憲在直播批評大小S「沒家教」，近期小S與吳姍儒更因為節目和報名金鐘獎產生嫌隙，對此小S不做回應，吳宗憲則說要開直播自清。

小粉紅在微博評論酸度破表。（翻攝自微博）小粉紅在微博評論酸度破表。（翻攝自微博）

不過吳姍儒今在社群遭炎上，她在錄影時做效果踩了劉宇寧頭像道具引發粉絲不滿，雖然製作單位及吳姍儒都先後道歉，不過仍有不少粉絲不買單，認為她丟台灣人的臉，而消息在微博曝光後也有小粉紅嘲諷：「這就是家教嗎？」、「這樣很不尊重人」，不過也有人認為這代表劉宇寧在台灣也很紅，更訝異劉宇寧在台灣有許多粉絲。

劉宇寧擁有高人氣。（翻攝自微博）劉宇寧擁有高人氣。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中