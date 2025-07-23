父女同日登熱搜！吳姍儒踩劉宇寧頭像被罵 群嘲：這就是家教？

吳姍儒（左）與爸爸吳宗憲今都成為網友討論的話題之一。（資料照，中天提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒目前暫時代班《小姐不熙娣》，不過主持片段近日掀起爭議。節目中她踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引起粉絲不滿，要求節目道歉，對此，今（23）日製作單位發聲道歉，吳姍儒稍早也同樣發文致歉。不過網友怒氣似乎未平，依然在社群上火大開罵，此事更傳到中國微博，更有小粉紅開嘲：「這就是吳宗憲的家教嗎？」

吳宗憲、吳姍儒父女今同上熱搜，成為網友討論的話題之一，先是傳出吳宗憲在直播批評大小S「沒家教」，近期小S與吳姍儒更因為節目和報名金鐘獎產生嫌隙，對此小S不做回應，吳宗憲則說要開直播自清。

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小粉紅在微博評論酸度破表。（翻攝自微博）

不過吳姍儒今在社群遭炎上，她在錄影時做效果踩了劉宇寧頭像道具引發粉絲不滿，雖然製作單位及吳姍儒都先後道歉，不過仍有不少粉絲不買單，認為她丟台灣人的臉，而消息在微博曝光後也有小粉紅嘲諷：「這就是家教嗎？」、「這樣很不尊重人」，不過也有人認為這代表劉宇寧在台灣也很紅，更訝異劉宇寧在台灣有許多粉絲。

劉宇寧擁有高人氣。（翻攝自微博）

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