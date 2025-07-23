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娛樂 電視

小鐘曝交往女友2年「備好聘金」 遭父直球拷問反丟戀情

〔記者林欣穎／台北報導〕小鐘、邱慧雯、鄭仲茵、張雁名等人日前上曾國城主持節目《女王大人》大聊現代婚姻觀的激烈交鋒。嚮往婚姻的小鐘分享，某任女友曾被他帶回家見父母，沒想到老爸當場直問：「妳願意嫁給我兒子嗎？」讓女友壓力爆表，不久後便以「被外派國外」為由劃下句點。小鐘則無奈笑說：「是我爸毀了這段戀情！」

小鐘回憶曾因「這句話」戀情崩壞。（緯來提供）小鐘回憶曾因「這句話」戀情崩壞。（緯來提供）

至今仍單身未婚的小鐘，透露自己其實一直很渴望步入婚姻，他曾帶著交往快兩年的女友回家吃飯，那天小鐘爸爸特地穿著正式西裝迎接，更準備好金飾和聘金，一入座就直截了當地對女友開口：「你可以嫁給小鐘嗎？」這突如其來的問題讓年紀尚輕的女友倍感壓力，之後以被外商公司派遣至國外為由，結束了這段感情。

回憶起這段認真過的感情，他赫然意識到催婚的壓力成了感情的轉折點，也讓小鐘開玩笑地表示：「是我爸毀了這段感情！」卻被諮商師海苔熊分析小鐘的舉動後一語道破：「你結不成婚不是你爸害的，是你還沒準備好當老公。」

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