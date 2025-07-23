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娛樂 最新消息

蔡依林單身7年！粉紅泡泡狂洩口風 親密愛人床伴曝光

蔡依林舉辦聽歌會。（凌時差提供）蔡依林舉辦聽歌會。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年推出新專輯《Pleasure》，她以「性」為主題，親自參與所有歌曲的創作，揭露內心最私密的情感。昨晚她在聽歌會介紹新歌《Pillow》，由於歌曲充滿粉紅泡泡，天后笑稱自己仍單身，否認身邊有人相伴。

Jolin分享把枕頭形容成愛人，因為床是她最私密的空間。她笑說：「我想像Pillow（枕頭）就是我的愛人，每個晚上就要跟它說話，這是一個比喻的意思，也可以說是你做了一場好夢。」她認為每個人聽完會有不同的解讀，「我覺得這很有趣。」受訪也回應：「有跟沒有另一半都覺得很好，很滿足現在的生活！」

蔡依林分享創作歷程。（凌時差提供）蔡依林分享創作歷程。（凌時差提供）

而在專輯中收錄的《Woman’s Work》，談到女性在社會中的角色與處境，包括年齡綑綁與凍卵等議題。她表示：「這張專輯的音樂，就是試圖去反抗那些給我們的框架。」也包括在男女關係中可能出現的不對等，強調每個人都應相信自己值得被愛。

對於新歌中提及的凍卵及SM等話題，Jolin坦言靈感來自生活觀察與想像延伸。她透露目前沒有生小孩的計畫，但已經完成凍卵，並強調沒有要鼓勵民眾，「每個人都有自己的選擇。」

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