全智賢首登Disney+ 新劇卡司超重量級 竟藏好萊塢巨星

全智賢在《暴風圈》飾演前聯合國大使徐聞柱。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕諜報韓劇《暴風圈》由全智賢、姜棟元領銜主演，將加上趙約翰、麥克加斯頓等韓劇史上最強大的國際卡司，不但是《淚之女王》導演金熙元的懸疑新作，更是女神全智賢首次在Disney+亮相。

姜棟元在《暴風圈》飾演訓練有素的傭兵白山湖。（Disney+提供）

《暴風圈》將於9月10日上線，首播一次推出三集，由金熙元、許明行執導，劇本則出自編劇丁瑞慶，該劇聚焦於朝鮮半島的國際危機，以一場總統候選人遇刺未遂事件為開端，引爆流亡政權、情報機構與跨國勢力交織的巨大陰謀。而前聯合國大使徐聞柱（全智賢飾演）為揭開總統候選人遇襲事件背後的真相展開調查，卻發現這名候選人竟曾被指控為北韓間諜。於是徐聞柱在傭兵白山湖（姜棟元飾演）的保護下深入追查，雖屢次遭遇襲擊，卻也逐步揭露一場直指白宮的國際陰謀。然而隨著危機步步逼近，白山湖是否能保護她的安全，同時壓抑自己內心的情感呢？

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趙約翰在《暴風圈》飾演美國國務院助理國務卿安德森米勒。（Disney+提供）

全智賢在《暴風圈》中飾演前外交官徐聞柱，為揭開總統候選人遇襲事件背後的真相展開調查。（Disney+提供）

全智賢飾演前聯合國大使徐聞柱，姜棟元則飾演訓練有素的傭兵白山湖，曾經演過《星際爭霸戰》、《厭世機器人》的趙約翰飾演美國國務院助理國務卿安德森米勒，李美淑則飾演總統候選人的母親林玉善，朴解浚飾演總統候選人張峻翼。此外，曾演過《下流正義》、《醜女貝蒂》的克里斯多福高哈姆飾演傭兵伊森，麥克加斯頓曾經演過《夜魔俠：重生》、《間諜橋》，這次飾演美國國防部長艾格頓。史賓賽嘉瑞特飾演美國總統霍瑟。《暴風圈》全劇共九集，將於9月10日首播三集，之後每週更新兩集，並於10月1日迎來大結局。

姜棟元有「韓國四大公共財」之稱，在《暴風圈》中帥氣十足。（Disney+提供）

姜棟元在《暴風圈》中保護全智賢。（Disney+提供）

全智賢《暴風圈》首度於登上Disney+。（Disney+提供）

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