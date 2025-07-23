26歲網美約繼子「不倫激戰」婚姻破碎還意外懷孕

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年26歲的巴西網美兼DJ拉斐拉（Rafaela Pedrotti）自爆，她經常趁著丈夫工作時與繼子激戰，後來這段不倫關係被抓包，導致婚姻破碎。豈料，她離婚後仍持續與繼子拍攝性愛片，甚至意外懷孕，遺憾的是，懷孕3個月流產了。

巴西網美拉斐拉（Rafaela Pedrotti）自爆與繼子不倫激戰。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，拉斐拉透露，她與繼子的關係是對方先出手，第一次是繼子先對她毛手毛腳，並用言語調情，剛開始她還有點抗拒，最終仍無法抵擋誘惑，而兩人嚐到刺激感後，便維持這樣的互動，經常趁著老公上班時偷情，直到被抓包才停止，婚姻也隨之破滅。

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不過，這段不倫戀沒有隨著拉斐拉的婚姻終止，仍持續與繼子聯手拍攝性愛影片，經營成人平台，甚至在過程中意外懷孕，不過，懷孕3個月就流產了，這讓她無奈感嘆，「那是非常難熬的時期，只有經歷過的人才懂。」

消息曝光後，立刻引起熱議，許多網友譴責此舉是在「挑戰道德底線」，拉斐拉卻不以為然表示，她與繼子仍有聯繫，並計劃繼續合作拍攝性愛影片。

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