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娛樂 最新消息

安海瑟薇20年後再披藍毛衣 《穿Prada的惡魔2》首曝片場畫面掀回憶殺

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢時尚鉅作《穿著Prada的惡魔》正式啟動續集拍攝，主演安海瑟薇率先在社群上公開片場短片及劇照，讓全球影迷為之瘋狂。在回憶的畫面中，她身穿藍色毛衣、一邊刷牙一邊匆忙出門，完美重現2006年首集的經典場景，勾起粉絲滿滿回憶。

安海瑟威在最新短片中透露已進入《穿著Prada的惡魔2》的拍攝。（翻攝自IG）安海瑟威在最新短片中透露已進入《穿著Prada的惡魔2》的拍攝。（翻攝自IG）

短片中，安海瑟薇也分享一段暖心往事。她透露，當年拍攝第一天戴了導演的眼鏡，結果劇組所有人都跟著買了同款。如今20年過去，大家竟還保留著那些眼鏡，這讓她既驚喜又感動。

此外，《穿著Prada的惡魔》的續集將延續，由梅莉史翠普飾演的總編米蘭達為故事線，在傳統出版業式微的大環境下，找上已晉升奢侈品牌高層的艾蜜莉布朗尋求合作。雖然安海瑟薇飾演的安迪角色細節尚未揭露，但光是原班卡司集結，就足以讓觀眾期待度爆棚。電影預計2026年上映。

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