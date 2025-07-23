夢幻聯動LE SSERAFIM！蔡依林全說了 露面回應大巨蛋進度

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚舉辦聽歌會，新專輯《Pleasure》將在25日數位上線，據傳她在耶誕至跨年檔期將在台北大巨蛋開唱，天后依舊未露口風，賣關子回應：「等專輯安全上路就會動一下，有確定再告訴大家。」她這次做專輯耗盡心力，計畫之後持續進修上混音課、自學更多製作技術，「我很喜歡配唱，也很喜歡寫東西。」

蔡依林舉辦新專輯聽歌會。（凌時差提供）

Jolin透露新歌《Inside Out》以「腦內團康舞」為靈感，形容這首歌就像「荒謬的人生劇場」，透露自己私下喜歡聽女團歌，自曝還有女團夢。近來南韓女團LE SSERAFIM才挑戰Jolin的新歌舞蹈，又邀請她去欣賞演唱會，可惜雙方這次在新專輯中未有合作，天后也稱未來若有機會與欣賞的女團合作，當然不會排斥。

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蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會。（翻攝自微博）

Jolin這次透過創作營，與許多國外音樂人合作，她分享道：「合作團隊來自不同文化，我想要觸及不同的音樂風格、吸引不同的聽眾。」天后認為在寫歌時很快樂，不過當進入混音與編曲製作階段，就會陷入猶豫：「什麼法器都拿出來用一用，甚至問（塔羅）牌，最後還是要相信自己的直覺。」

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