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娛樂 音樂

「一句話證明你是宜蘭人」釣出女主唱中肯經驗 一堆人認同

〔記者陳慧玲／台北報導〕有網友在社群討論「一句話證明你是宜蘭人」，結果釣出人氣樂團告五人女主唱犬青談自身經驗，獲得好多網友認同。

告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，另外8月2日起展開宜蘭及北中南巡演，7場門票也完售，犬青和雲安三不五時還是會上社群「海巡」和網友互動一下，這次看到有網友以「我出雪隧了」證明自己是宜蘭人，也引起犬青興趣，分享自己的經驗。

告五人新巡演將從宜蘭起跑。（相信音樂提供）告五人新巡演將從宜蘭起跑。（相信音樂提供）

犬青談到：「我出雪隧了＝爸爸可以準備去轉運站接我了」，許多網友都附和說「沒錯！」、「真的！」原來不少宜蘭人的經驗都是以出了雪隧為基準，告知家人親友自己所在位置，可以估算還要多少時間可以去接他們，或是碰面。

另外很多宜蘭人說出當地的幾個特色地點證明是宜蘭人，包括新月廣場、喜互惠超市等，都是平常生活中會去逛的地方，告五人3位團員目前都住在宜蘭，習慣通車到台北工作，而他們新巡演選在家鄉宜蘭起跑，也看得出對家鄉的情感。

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