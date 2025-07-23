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娛樂 電視

劉品言罕談戀愛狀態！「他對我有愛的奉獻」就All in 經紀人看穿唯一例外

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言上張景嵐和人類圖書館館長Yuyu合作主持全新Podcast節目《好丫》，劉品言被2人形容是：「自帶氣場、有女王的霸氣！」觀察到私下的她無時無刻在照顧家人朋友，擁有巨大肩膀可以一肩扛起所有事情的能力，她坦言：「不管在什麼時候，我都可成為照顧人的角色。」

張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu（左）主持Podcast節目，找來劉品言暢聊。（好ㄚ提供）張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu（左）主持Podcast節目，找來劉品言暢聊。（好ㄚ提供）

話鋒一轉，自爆經紀人有觀察到唯一例外狀態：「在談戀愛時不一樣，我不會主動說出口需要被照顧，但他如果有get到、對我有愛的奉獻，我就會很容易淪陷梭哈，直接All in!」

劉品言的獨立與細心特質，與成長的單親家庭背景緊密相關，甚至有了「逞強特質」，她不諱言：「從小到大跟媽媽相處，她是天兵狀態會求助，我好像是她的老公，會先去處理事情的人，因為媽媽關係會覺得女性都是弱者，所以我會站出去扛。」

劉品言（中）被張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu形容是「自帶氣場、有女王的霸氣」。（好ㄚ提供）劉品言（中）被張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu形容是「自帶氣場、有女王的霸氣」。（好ㄚ提供）

身上彷彿帶有俠女性格，劉品言笑稱：「身邊女性朋友有交往對象，我要看見！」自嘲是「搬家公司」，有位女性朋友連續三次失戀，每次失戀對方只要打電話來，就是立刻驅車前往去幫忙搬家、並協助找到下個住處，後來兩人還曾住在一起2年，讓對方心智健全再放飛結束合宿。

張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu主持Podcast節目，邀請明星暢聊內心事。（好ㄚ提供）張景嵐（右）和人類圖書館館長Yuyu主持Podcast節目，邀請明星暢聊內心事。（好ㄚ提供）

不同於工作上多方領域開花，劉品言感情總是神秘，面對愛情對象條件拷問，她說出當另一半恐不簡單：「當朋友比男友幸福，對方不是只有照顧我，還要照顧我身邊的人、要有肩膀，對方最好會讀空氣，也會讀我的語氣。」

她打趣說：「對方要負責任、有禮貌，對車品仔細研究，我是高速的安全駕駛，我們一定要一起開過車。」最後她形容：「不是一定要照顧日常，但要接得住我的情緒，比任何條件重要。」

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