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娛樂 最新消息

李坤城「爺孫戀」再掀波瀾 林靖恩前男友曬照爆料成焦點

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因與大40歲音樂人李坤城展開「爺孫戀」而引發全台關注的林靖恩，近日再度成為網友討論焦點。日前一名網友在Threads上發起「最誇張前任經驗」話題，沒想到竟意外釣出林靖恩的前男友親自留言，並附上一張當年戀愛時的合照，掀起熱烈討論。

李坤城（右）病逝後，遺孀林靖恩（左）的生活狀態也備受關注。（翻攝自FB）李坤城（右）病逝後，遺孀林靖恩（左）的生活狀態也備受關注。（翻攝自FB）

這位自稱是林靖恩「前任」的男子，在留言中語帶無奈地寫下：「我的前女友是林靖恩，分手之後跑去跟她爸朋友在一起、結婚。」貼文曝光不到24小時，就吸引超過萬人點讚與留言，網友紛紛直呼：「太狗血」，甚至有人直封他為「最荒唐前任冠軍」。

貼出的舊照中，林靖恩長髮披肩、五官清秀，看來與早年剛與李坤城交往時相去不遠。網友看傻直呼：「你輸給了一個阿公，這真的太屈辱」、「這不是荒謬，是奇蹟」、「這是幫李坤城擋災」、「本屆前任話題最大贏家」。

回顧這段轟動一時的戀情，李坤城於2023年4月病逝，留下小他近40歲的遺孀林靖恩。事後林靖恩不僅與李坤城的兒子傳出爭產糾紛，更屢次被目擊行為失序。她曾被爆料在飯店內大鬧、破壞公物，甚至遭警方帶回處理。後續更被媒體直擊與街友為伍，在路邊抽菸飲酒，種種情況令人憂心不已。

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