吳宗憲否認罵大小S 陳沂酸：為帶貨嘴臉難看至極

吳宗憲（中）疑為女兒吳姍儒（左），嗆大小S（右）沒家教，但他澄清在說黃子佼。（本報合成照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝大哥與徐家27年情誼生變，今（23）日傳因吳宗憲近期在中國直播中突炮轟大小S「沒家教壞蛋」，疑為女兒吳姍儒出頭，此舉被指與小S請假《小姐不熙娣》，改由吳姍儒代班後金鐘獎加報吳姍儒有關。對此，小S經紀人表示不回應；吳宗憲看到此事後直呼太離譜，並澄清自己在說黃子佼。

稍早網紅陳沂在臉書發文表示，吳宗憲被爆在中國帶貨開直播罵大小S沒家教，她說，那個直播前面他拿出跟汪小菲對話，說自己跟汪小菲很熟，「然後轉頭又說台灣藝能界充斥一堆壞蛋，永遠躲在背後嘰哩呱啦，像是大小S，包括阿雅，都有可能被她們洗腦，罵完後面再說他自己家的孩子很有家教，跟她們就不往來了。」

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發文中，陳沂引述媒體報導，「吳宗憲這樣開罵，除了為了帶貨消費大小S衝流量，還有就是為女兒代班小姐不熙娣被罵出氣，背後還有一樁陳年舊事，當年他隱瞞結婚有4個小孩，騙陳孝萱跟他交往，當時大小S是站在陳孝萱，還公開譴責過吳宗憲」，陳沂說，吳宗憲出來硬拗說他是在罵黃子佼不是大小S，「但那個直播上個月就有人傳給我看，清清楚楚是講大小S。」

陳沂表示，大S都走了，吳宗憲還為了帶貨去蹭，嘴臉真是難看至極，「你自己公然說謊隱婚劈腿，不能被譴責？說了就是在講你壞話沒家教？女兒主持爛要毀掉人家的節目也不能被講？」

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