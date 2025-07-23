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娛樂 電影

雷嘉汭「八尺門CP」再續前緣！初孟軒恐慌崩潰大叫 過度換氣全身都麻了

《詭鄉》初孟軒挑戰恐慌崩潰大叫，狂練過度換氣身體麻。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》初孟軒挑戰恐慌崩潰大叫，狂練過度換氣身體麻。（一群獨角鯨娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕初孟軒和雷嘉汭先前在影集《八尺門的辯護人》組CP人氣高漲，可惜曖昧有緣無份，這次再度合作電影《詭鄉》，再續前緣的兩人，隨著初孟軒返鄉相遇，還一起調查家鄉過往秘密，而有了更深的羈絆。片中他們有許多有別以往的挑戰，初孟軒努力揣摩演出恐慌壓抑情緒，還狂練吼叫到身體麻；而堪稱靈異專業戶的雷嘉汭，為戲學習催眠，還被老師認證有慧根，她準備角色壓力頗大，回家還拿自己當練習對象，相當積極又拚命。

《詭鄉》雷嘉汭為戲學催眠被老師讚有慧根，開拍前壓力大到「自我催眠」。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》雷嘉汭為戲學催眠被老師讚有慧根，開拍前壓力大到「自我催眠」。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒表示，《詭鄉》角色的個性與本人相差甚遠，最大挑戰是要呈現歇斯底里的心理狀態，他在當演員後看了很多故事，自認人生相對順遂，他說：「當我遇到一些超越自己的角色時，就會先看角色和我本人差異在哪裡，這次飾演的李昂，他的心理狀態異常緊繃，然後又遇到鬼魂和難解謎團，拍攝最大挑戰是用盡全力嘶吼大叫，我從來沒有這樣過，演出時我把心情提到一個高度，融入角色被夢靨纏身的感受，是非常特別的體驗。」

《詭鄉》雷嘉汭飾演老家神秘女子小文，會安撫人心與運用催眠，氣質個性都和前作差很多。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》雷嘉汭飾演老家神秘女子小文，會安撫人心與運用催眠，氣質個性都和前作差很多。（一群獨角鯨娛樂提供）

他也運用大學習得的運動醫學知識，揣摩人在恐慌時過度換氣的狀態：「事實上我真的有利用呼吸的頻率，讓身體感覺到麻，那是因為身體已經缺氧了。」不斷練習將自己逼到極致的狀態，就為了如實呈現戲中的崩潰感，讓導演馬新語不禁稱讚初孟軒的演出既精準又很有感染力。

《詭鄉》初孟軒與雷嘉汭再合作默契十足，在鬧鬼宅邸拍驚悚橋段，偶有笑場緩解拍攝緊繃感。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》初孟軒與雷嘉汭再合作默契十足，在鬧鬼宅邸拍驚悚橋段，偶有笑場緩解拍攝緊繃感。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒與雷嘉汭再合作，兩人坦言拍攝時默契十足，即便在鬧鬼宅邸拍攝驚悚橋段，偶爾也會有笑場的時刻，緩解拍攝可怕戲碼的緊張感，雷嘉汭表示自己個性活潑，又跟初孟軒認識多年，像是兄妹般一樣熟悉：「因為跟大初實在太熟，有時候我搞不太清楚，看他演嚇到的表情，都覺得他在笑，自己就不小心笑場了！雖說重拍對大家很抱歉，但其實能讓心情放鬆，接下來就有更好的表演。」

《詭鄉》初孟軒與「新生代鬼后」雷嘉汭經典CP，恐怖片《詭鄉》再續前緣並有更深羈絆。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》初孟軒與「新生代鬼后」雷嘉汭經典CP，恐怖片《詭鄉》再續前緣並有更深羈絆。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭飾演住在老家的神秘女子小文，氣質跟個性上都和先前拍過恐怖片差很多，是會去安撫人心的角色，還會運用催眠，這也是她的演出挑戰，因此特地為戲跟催眠師學習，也上網查資料研究，連老師都誇獎她學得很好，但她在開拍前演出壓力太大，還試圖在睡前催眠自己：「本來我想說順便做功課，複習上課的流程，結果我發現催眠自己超難，在過程中有種跟自己打架的感覺。」不過她也分享：「其實催眠就是用自己的狀態去感染別人，然後讓人的心穩定下來，我感覺有點像是對話的過程，找到跟自我的對話下去做的心靈溝通。」

初孟軒拍《詭鄉》挑戰呈現歇斯底里的心理緊繃狀態。（一群獨角鯨娛樂提供）初孟軒拍《詭鄉》挑戰呈現歇斯底里的心理緊繃狀態。（一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》初孟軒演返鄉青年，回鄉遇詭事追查難解謎團。（一群獨角鯨娛樂提供）《詭鄉》初孟軒演返鄉青年，回鄉遇詭事追查難解謎團。（一群獨角鯨娛樂提供）

今天（23日）也發佈《詭鄉》製作篇花絮，導演馬新語與監製陳頡昕分享家族親戚有「敏感體質」，監製的媽媽還夢過她爸爸上輩子的妻子來「索討老公」的驚人真實故事，就連道士也現身說法，該處房屋是陰陽結界，導演馬新語也表示，拍《詭鄉》除了驚嚇以外，也注重對心理的營造，帶入角色視角一同感受詭異事件，希望讓大家感受到「從內心往外蔓延的不安，但同時又有滿足的感覺」。《詭鄉》將於9月19日全台上映。

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