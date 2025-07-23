吳姍儒「踩男星頭像」遭炎上 《小姐不熙娣》急發聲道歉了

Sandy吳姍儒（左）、派翠克錄製《小姐不熙娣》近期掀爭議。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒目前暫時代班《小姐不熙娣》，不過主持片段近日掀起爭議。節目中她踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引起紛絲不滿，在社群上接連發文，要求節目道歉，對此，今（23）日製作單位也發聲表態了。

有不少網友在社群上截取《小姐不熙娣》「直男戀愛IQ大考驗」單元片段，由於助理主持人派翠克外型神似中國男星劉宇寧，節目組以劉宇寧頭像代表派翠克。未料，Sandy在不滿派翠克回答後，竟將頭像從看板上拔下並踩在地上，還一腳踩破，讓劉宇寧粉絲怒批不尊重人、蹭熱度等。

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《小姐不熙娣》製作單位發聲道歉。（翻攝自臉書）

稍早《小姐不熙娣》回應表示，針對節目中主持人Sandy踩到來賓照片一事，製作單位深感遺憾與抱歉。「該片段在後製時未能充分考量藝人形象與觀眾觀感，造成粉絲及觀眾朋友不適，我們誠摯致歉。」

製作單位也表示，已立即啟動內容審查程序，並將從節目製作流程中進一步檢討改進，「未來也會更加審慎、對待所有藝人形象與畫面呈現，確保節目內容尊重每一位來賓與觀眾。再次感謝大家的指正與關心。」

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