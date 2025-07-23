蔡沐妍愛車遭砸窗偷竊！「後車廂全被翻」 檢查結果超傻眼

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Lydia」蔡沐妍過去因為參加《女人我最大》闖出知名度，2015年與整形醫師李岳樺結婚，並育有一對兒女，近來和家人旅居在美國。豈料，她日前在社群透露，愛車被小偷破窗，且後座、後車廂都被翻遍，讓她相當無奈。

蔡沐妍愛車被砸窗，後車箱全被翻。（翻攝自IG）

蔡沐妍22日在社群發文透露，愛車在Mountain View的停車場被打破窗戶，這是第二次在美國發生類似的事件，讓她無奈感嘆，「害我離我早上去看了豪宅的豪宅夢又更遙遠了，因為要先修這塊玻璃。」

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蔡沐妍說，所幸當天有一位同行的妹妹，可以幫忙把小孩載回家，她才能開著後座都是碎玻璃的車回家清理。她透露，車子後座被掀起來，後車廂的東西也被翻過，但是小偷沒有看到喜歡的東西，所以沒有財物損失，對此，她自虧：「小偷是看不上我的東西是不是啊？我感到受傷。」

蔡沐妍分享，第一次是她念大學的時候，當時車子被敲破玻璃，mp3 player也被挖走，「跟那次比起來這個賊算是仁慈很多，打破小玻璃修起來也比較便宜。」

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