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極樂淨土又要來了！GARNiDELiA登記抽選一次看

GARNiDELiA由MARiA（左）、toku組成（翻攝自X）GARNiDELiA由MARiA（左）、toku組成（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本雙人創作團體GARNiDELiA以夯曲《極樂淨土》橫掃亞洲，日前正式宣告將於10月6日（一） 登上新莊Zepp New Taipei 舉辦台北專場演唱會「GARNiDELiA stellacage tour 2025 [PROGRESS] in Taipei」。由主唱MARiA結合獨特時尚美學與極具感染力的現場魅力，加上製作人toku引領的高完成度電子音樂編排，他們將以全面升級的世界觀，再次帶來一場跨越動漫與流行音樂邊界的沉浸式演出。

自2014年以動畫《KILL la KILL》第二期片頭曲《ambiguous》正式主流出道以來，GARNiDELiA持續活躍於ACG與流行音樂界，至今已發行10張單曲、2首數位單曲與5張專輯，作品累積突破百首，展現驚人創作能量。主唱MARiA也身兼許多知名時尚品牌模特兒，不斷將時尚靈感輸入至作品、演出服裝與舞台設計內，讓每一次曝光都充滿獨特美感。

2016年推出的舞蹈神曲《極樂淨土》在亞洲爆紅，洗腦旋律與視覺美學席捲翻跳熱潮，全球累積觀看次數突破 1 億次，確立團體「音樂」、「 舞蹈 」、「時尚」三棲的跨界形象，也讓他們多次受邀登上Bilibili Macro Link、Anime Festival Asia等大型國際舞台，人氣橫掃全亞洲。

GARNiDELiA在今年10月6日將引爆新莊Zepp舞台。（翻攝自X）GARNiDELiA在今年10月6日將引爆新莊Zepp舞台。（翻攝自X）

此次巡演「stellacage tour 2025 [PROGRESS]」以「進化中的創作宇宙」為核心概念，從視覺設計、歌曲選編到舞台構成皆由GARNiDELiA團隊親自操刀，期望為久候多時的海內外歌迷帶來嶄新的音樂宇宙體驗。台北場門票分為3,200元、3,000元、2,800元等三種票價，將採用實名抽選，於7月28日開放登記，若抽選後仍有餘票，將於8月13日開放購票。此外本次特別設有「持票抽選加購VIP PASS」資格，內容包含：VIP紀念PASS、優先入場、周邊優先購買權利，以及由藝人親遞的親筆簽名A6明信片。售票狀況與演出詳情請鎖定大鴻藝術官方臉書以及IG專頁，登記抽選自7月28日開跑、30日截止，將於8月1日發表結果。

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