餐廳遭律師開酸！杜詩梅親自反擊 好友鍾欣凌力挺：暑假吃爆

〔記者胡御柔／台北報導〕淡出演藝圈多年的藝人杜詩梅，近年與老公移居花蓮，投入心力經營餐廳「梅蘢鎮」。沒想到近期一段舊聞再度被律師紀岳良翻出，公開點名她「標榜高檔餐廳收『服務費』倒個水真的是基本中的基本」，更狠批其「情理法都不行」，引發外界關注。

杜詩梅（左）與老公在花蓮經營餐廳。（翻攝自臉書）

對此，杜詩梅火速發出長文反擊，他先是提到「太平洋南島聯合豐年節」活動前三天臨危受命，協助介紹158個攤商。她無奈表示：「就因為吸引了比往年多一些觀看率，就成了箭靶？就礙了眼？」

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她也心酸透露，這些年夫妻倆努力守著這間小餐廳，「吃掉多少老本、賠了多少健康，甚至犧牲和家人相處的時間，也從不喊苦」，反問：「拿著新聞標題、連內文都不看就開酸，輾踩我們這樣的小店，到底有什麼快感？」

杜詩梅（左起）、林美秀、鍾欣凌，三人擁有好情誼。（資料照；衛視提供）

面對不實攻擊，不只杜詩梅親上火線，連多年好友鍾欣凌也跳出來力挺，直言：「不囉嗦，大家直接自己來吃吃看就知道你們東西有多好吃、老闆和闆娘有多努力。暑假就來玩遍花蓮，吃爆梅蘢鎮！」

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