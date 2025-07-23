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娛樂 最新消息

吳宗憲怒喊「太離譜」否認罵大小S 預告再開直播說清楚

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（22）日傳出吳宗憲與徐家27年情誼驟變，傳出是因吳宗憲近期在中國直播中突然炮轟大小S為「沒家教的壞蛋」，疑似為女兒吳姍儒出頭，引發外界譁然。此舉被指與小S請假《小姐不熙娣》、改由吳姍儒代班後，金鐘獎加報吳姍儒有關。對此，小S經紀人表示不回應；吳宗憲看到此事後直呼太離譜，預告下午會再開直播說明，早前受訪時也已澄清自己是在說黃子佼。

吳宗憲近年到中國發展，日前開直播時突然翻臉狂罵，遭質疑是在罵大小S是「沒家教的壞蛋」有關，後來這番話語也已傳到小S的耳裡。小S經紀人對此簡短回應：「不回應喔，謝謝。」低調處理、不願多談；吳宗憲則回應：「我等一下兩點鐘FB會直播說明一下。太離譜了，扯得有點遠，不說明一下還真不行！」而他稍早受訪時也已解釋自己是在說黃子佼，「這個人是沒有家教的，才會搞出那麼多奇怪的事。小S以前跟他交往過，所以我與她們沒有什麼交集。」

吳宗憲更早之前受訪時，已澄清批評對象是黃子佼，非針對大小S，而細節還有待他下午開直播說明。

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