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娛樂 電視

曾莞婷冤當小三 不忍出軌「當下立斷」

〔記者傅茗渝／台北報導〕職場寫實劇《祕書俱樂部》正在中視每週一至週五晚間8點熱播，集結曾莞婷、賴雅妍、修杰楷、王傳一等實力派卡司，詮釋辦公室戀愛與職場角力百態。劇中，曾莞婷與修杰楷談起地下戀情，甚至有吻戲與床戲，不過劇情急轉直下，她意外淪為「小三」，讓角色備感衝擊。

《祕書俱樂部》曾莞婷和修杰楷上演親密戲。（中視提供）《祕書俱樂部》曾莞婷和修杰楷上演親密戲。（中視提供）

對此，曾莞婷在受訪時也談到若現實中遇上類似情境的處理方式，「如果不小心當了第三者，我不會責怪自己，因為是不小心，但我會立刻處理這段關係。」她強調，一旦知道對方已有家庭，會果斷抽身，絕不留情。

戲外的她仍單身，卻是事業上的女強人，與戲中角色頗為神似，「我會為自己設定目標，然後全力以赴完成它。」她也坦言很看重「感覺」，即便朋友常勸她去拜月老，她卻總不知道該怎麼說理想型，「我覺得有來電比較重要，但一定要讓我感受到這個人是善良的。」

《祕書俱樂部》曾莞婷成小三。（中視提供）《祕書俱樂部》曾莞婷成小三。（中視提供）

劇情除了戀情糾葛，也真實呈現職場背叛與陷害，對此曾莞婷感觸良多：「陷害就像是頻率不同的人為達目的出招，但背叛則是身邊親近的人，會讓人反思是不是自己誤判了這段關係。」她也以「真金不怕火煉、日久見人心」作為職場座右銘。

近年她接演多部話題劇集，包括《影后》、《X！又是星期一》及目前熱播的《祕書俱樂部》，對於未來戲路也有想挑戰的方向：「像是《瀑布》中賈靜雯的角色，那種處理病患心理層次的戲很吸引我，也會想試試自己的詮釋方式。」

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