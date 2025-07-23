百工百業挺罷免！律師林智群發聲：為了自己下一代

一名台鐵司機發文表示，26日大罷免投票當天，他駕駛自強號到花蓮，晚上再開回來，「我會安全把你們送到花蓮。」自強號示意圖，與新聞無關。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕大罷免投票進入倒數，Threads近日掀起「百工百業挺罷免」熱潮，許多演藝圈藝人都表態支持罷免，今（23）日上午，律師林智群特別在臉書發文標註：「百工百業挺罷免。」

發文中，林智群表示自己是律師，沒幫民進黨打過官司，只幫過國民黨政治人物、民眾黨黨主席打過官司，此時此刻，他正帶著小孩在國外渡假，並斬釘截鐵說：「26日早上會飛回台灣，投同意罷免票。」

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林智群說，他的核心利益就是小孩，「我希望我的下一代還可以擁有我們現在的生活方式（有投票權、自由討論公共事務的空間，跟中國一邊一國各過各的日子），國民黨這些委員的問題，不僅僅在於一再違憲（癱瘓憲法體制、亂刪預算等），還在於他們的忠誠對象，已經不是台灣人民，而是可以給他們更多好處的共產黨。」

林智群表示：「當國民黨變成紫色（藍變紅的過程），我們就幫他們把紅色毒素排掉，如果他們還是執迷不悟，不願意放棄紅色毒素，那我們只能幫國民黨放血，另外找一個忠於台灣人民的反對黨。」強調現在這麼努力，不是為了自己，也不是為了民進黨，而是為了自己的下一代！

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