莊凱勛杜汶澤力挺罷免！導演楊力州繼續拍：台灣故事還沒說完

〔娛樂頻道／台北報導〕大罷免倒數計時，越來越多演藝人員表態力挺大罷免，包括莊凱勛、杜汶澤等人紛紛站出來表態，而由百位影視工作者投入的Taiwan Action公民罷免影片，壓軸影片在今天（23日）登場，朱詩倩《台灣正替世界抵抗中國篇》向國際喊話，楊力州請大家投同意罷免守護台灣價值。

楊力州請大家投同意罷免守護台灣價值。（資料照，記者廖振輝攝）

大罷免首波投票即將於7月26日登場，由台灣影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫，7月23日早上九點推出決戰前最後一支壓軸影片公民19號《台灣正替世界抵抗中國篇》。導演朱詩倩以這支英語版影片向國際發聲，為不理解的國際友人爬梳大罷免形成的歷史背景，並強調大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣替世界挺身面對中國威脅的前哨站。

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朱詩倩導演力挺大罷免。（記者廖俐惠攝）

朱詩倩在這部罷免影片中指出，這半年多以來，國民黨立委透過大幅刪凍預算癱瘓台灣國政，藉以展現對中國的效忠。然而台灣公民自發性地團結奮起，透過連署罷免的行動守護台灣主權，抵抗中國透過國民黨親中立委對台灣所進行的滲透把持。若中國拿下台灣並突破太平洋防線，這並不僅是台灣獨自面對的問題，更是中國對國際和平所造成的威脅。而台灣正在進行的大罷免，絕不是國內的藍綠兩黨對決，台灣人的罷免票是最不需硝煙的強大武力，台灣人正在用這場大罷免替世界抵抗中國。

志工拿著看板在街頭呼籲大家支持大罷免。（Taiwan Action提供）

朱詩倩曾在二階連署時推出聚焦女性罷團志工的《台灣女人篇》，拍出這些志工是如何在街頭面對每日不斷上演的威脅與暴力時，依然為了台灣的未來堅持付出。她表示，Taiwan Action一路走來一直努力對台灣內部進行溝通，但她近日因受訪等機會而與來台的國際人士交流，發現許多人真的都以為大罷免只是台灣內部兩黨的競爭，並以此向國外總部回報。她因此深感有必要製作一支向國際對話的作品，因為在西藏、新疆、香港等前車之鑑之後，中國若真拿下台灣主權，下一個受到直接威脅的，將是太平洋島鏈的其他國家以及全世界。

罷團志工呼籲罷免王鴻薇。（Taiwan Action提供）

Taiwan Action從3月走到如今，已經推出公民一號至公民19號等共21支影片，雖然罷免影片的階段性任務告一段落，但發起人楊力州與朱詩倩這對夫妻並未就此停下腳步。他們不僅將持續拍攝記錄罷團志工的後續行動與生活，也收集了31個罷團志工所分別拍攝的素材和秘錄器檔案等，計畫未來以紀錄長片的形式為這段歷史中整代人的付出留下記錄。

Taiwan Action發起人楊力州表示：「這週Taiwan Action的第21部影片將上線，但我總是在想，如果能早一點開始、如果能再多拍幾部影片，會不會能讓更多人出來投同意罷免呢？每週的製片會議、行銷會議，夥伴們總是一直自我探問：還有什麼是我們沒做到的？還有什麼是我們要趕快先做的？但不夠聰明的我們只能繼續拍，繼續說，繼續用影像喊出『請投同意罷免…』，不是因為我們不知疲憊，而是因為我們太在意這一次台灣命運的轉向。」

議員林亮君在街頭力挺罷免王鴻薇。（Taiwan Action提供）

楊力州強調，Taiwan Action這一群影視工作者不是政黨，也不是媒體機構：「這半年多來，我們用影像參與公共事務，實踐創作的社會角色。這是一場去中心化的影像運動，透過網路與社群擴散，就我們能掌握的數據，目前點閱總數已突破四千萬次。每一支作品，都是真誠的情感交流，就如同這次罷免行動中參與的那130萬個公民，願意將自己的名字與個資，交給街頭的陌生志工，因為我們相信，真誠可以改變國家，名字代表的不只是自己，而是我們共同想守護的價值。」

楊力州並許下承諾：「Taiwan Action不會結束，因為台灣的故事依舊動人，這些故事我們還沒說完。未來，我們或將轉身回到自己熟悉的電影創作路上，但我們會帶著這段罷團志工所給予的啟發，繼續用鏡頭說故事，用影像留下台灣的溫度與可能。最後，請投下『同意罷免』，因為這是我們寫給未來的承諾。」

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