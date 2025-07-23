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娛樂 電視

Albee直球狂攻許效舜！喊「追你到天涯海角」 反遭無情打臉

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季將於9月26日登場。黃豪平與Albee主持網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》，本週節目來到國立臺灣大學，評審長由台語界重量級人物許效舜擔任，第一季的四組選手：瑋德、不知火、里長阿翔仔、懿霽也現身力挺，現場氣氛熱絡非凡。

Albee落後反攻成焦點。（公視台語台提供）Albee落後反攻成焦點。（公視台語台提供）

比賽過程中，分數一路落後的Albee沒有氣餒，反而越挫越勇，現場當眾直球問舜哥：「要不要教我練台語？」舜哥一臉無奈回應：「你不知道評審長很忙嗎！」全場一陣笑聲，也讓Albee下定決心要好好練習台語。

節目中進行「越講越趣味」挑戰，由黃豪平隊與Albee隊進行台語接力說故事，內容橫跨童話與熱門電影兩大主題。童話橋段中黃豪平隊伍選擇《白雪公主》對戰Albee隊伍的《美人魚》，在電影題材部分，黃豪平隊挑戰《周處除三害》，氣勢十足；Albee隊則帶來台語版《海角七號》。

選手里長阿翔仔（前排左起）、瑋德、懿霽與黃豪平（後排左起）、不知火、Albee、評審長舜哥。（公視台語台提供）選手里長阿翔仔（前排左起）、瑋德、懿霽與黃豪平（後排左起）、不知火、Albee、評審長舜哥。（公視台語台提供）

雖然比賽一直落敗，Albee仍展現高度自信與幽默感，當眾向舜哥喊話：「我會追你到天涯海角！」舜哥苦笑回應：「妳愛練台語先啦」現場笑聲不斷。觀眾互動橋段更是一大亮點，一位瞇瞇眼阿姨被舜哥開玩笑調侃：「妳眼睛一直這麼小喔？」阿姨神回覆：「今天是來看舜哥的，眼睛不用太大啦～」全場再次笑翻。

而當天最搶鏡的參賽者，是一位70歲的活力阿嬤，自信登台表示：「我的專長是離婚！」現場瞬間安靜一秒，接著笑聲炸開。她大方自爆已歷三段婚姻：「5年、15年、25年！」並許下2025年的新願望：「希望第四段婚姻可以走35年！」舜哥聽完馬上送出大紅包，祝她早日遇見真命天子，全場又笑又感動，讚嘆阿姨的熱情。

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