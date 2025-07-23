臨演遭12人性侵輕生！調查要求畫下體 母淚訴：警察殺了她

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈2009年傳出一則悲劇，一名研究生透過妹妹介紹進入劇組擔任配角，卻在工作期間遭到12名公司員工性侵，案件調查時又受警方二度傷害，讓她承受不住壓力，走上絕路，其母親近日登上節目控訴「殺了我女兒的是警察」，讓觀眾相當氣憤。

楊素羅遭12人性侵。（示意圖）

回顧整起事件，研究生楊素羅（化名）2004年透過親妹妹介紹，聯繫上一間娛樂公司並接了戲劇的配角，原先性情溫順的她，就此性情大變，出現暴力傾向。她在住院期間才自揭傷疤，她被「組長」和其他11人多次性侵，更誇張的是，有三位「組長」輪流施暴，其中一人還曾將她監禁三日並奪走手機。

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事後，楊素羅精神崩潰，經常在房間寫下「想死」、「要小心組長」等字眼，母親看了相當不捨，經一番說服後，才讓她決定向警方報案，沒想到這是另一個噩夢的開始。

楊素羅生前的日記曝光。（翻攝自YT）

楊素羅的母親透露，警方在調查的過程中，態度冷漠，甚至不斷勸說女兒「忘記這一切重新適應社會」，甚至要求楊素羅畫出加害者性器官的樣子，且需要畫出細節，包括毛髮、尺寸和膚色。

她們原本以為只要按照指示，就能獲得警方的幫助，於是楊素羅哭著畫出加害者性器官，豈料，警方仍不斷用言語羞辱她，讓媽媽看不下去直接帶著她離開，後來她的身心出狀況，在事發2年後撤告，於2009年從18樓一躍而下，結束年僅20多歲的生命，她的妹妹相當自責，在6天後相繼輕生。

楊素羅母親淚訴，是警察殺了女兒。（翻攝自YT）

楊素羅的母親說，女兒們離世前說的最後一句話是「媽媽很堅強，所以請幫我們申冤吧」，這成為她的動力，決定戰到最後一刻，不僅會站在街頭舉著看板宣講，也尋求司法手段。然而，現實非常殘酷，直至今日加害者仍未受到任何懲處，甚至還反過來提告，警方也無表示歉意。

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