晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

臨演遭12人性侵輕生！調查要求畫下體 母淚訴：警察殺了她

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈2009年傳出一則悲劇，一名研究生透過妹妹介紹進入劇組擔任配角，卻在工作期間遭到12名公司員工性侵，案件調查時又受警方二度傷害，讓她承受不住壓力，走上絕路，其母親近日登上節目控訴「殺了我女兒的是警察」，讓觀眾相當氣憤。

楊素羅遭12人性侵。（示意圖）楊素羅遭12人性侵。（示意圖）

回顧整起事件，研究生楊素羅（化名）2004年透過親妹妹介紹，聯繫上一間娛樂公司並接了戲劇的配角，原先性情溫順的她，就此性情大變，出現暴力傾向。她在住院期間才自揭傷疤，她被「組長」和其他11人多次性侵，更誇張的是，有三位「組長」輪流施暴，其中一人還曾將她監禁三日並奪走手機。

 事後，楊素羅精神崩潰，經常在房間寫下「想死」、「要小心組長」等字眼，母親看了相當不捨，經一番說服後，才讓她決定向警方報案，沒想到這是另一個噩夢的開始。

楊素羅生前的日記曝光。（翻攝自YT）楊素羅生前的日記曝光。（翻攝自YT）

楊素羅的母親透露，警方在調查的過程中，態度冷漠，甚至不斷勸說女兒「忘記這一切重新適應社會」，甚至要求楊素羅畫出加害者性器官的樣子，且需要畫出細節，包括毛髮、尺寸和膚色。

她們原本以為只要按照指示，就能獲得警方的幫助，於是楊素羅哭著畫出加害者性器官，豈料，警方仍不斷用言語羞辱她，讓媽媽看不下去直接帶著她離開，後來她的身心出狀況，在事發2年後撤告，於2009年從18樓一躍而下，結束年僅20多歲的生命，她的妹妹相當自責，在6天後相繼輕生。

楊素羅母親淚訴，是警察殺了女兒。（翻攝自YT）楊素羅母親淚訴，是警察殺了女兒。（翻攝自YT）

楊素羅的母親說女兒們離世前說的最後一句話是「媽媽很堅強，所以請幫我們申冤吧」，這成為她的動力，決定戰到最後一刻，不僅會站在街頭舉著看板宣講，也尋求司法手段。然而，現實非常殘酷，直至今日加害者仍未受到任何懲處，甚至還反過來提告，警方也無表示歉意。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中