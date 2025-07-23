江蕙伸援手瘖啞父含淚道謝 暖店依舊默默行善

前年9月一名瘖啞父親想讓2個孩子溫飽故事，感動了江蕙。（資料照、翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2023年9月，新北市一名瘖啞父親因2個孩子沒飯吃，親自到永和區一家知名咖哩飯餐廳以字條索取2份待用餐，老闆見父親客氣沒要自己那份，特別準備3份餐點，暖舉在網路被瘋傳，更讓台語金曲歌后江蕙為之動容伸出援手，該店「中田咖哩」也因此爆紅，傳為佳話。

「中田咖哩」老闆前天在臉書發文，透露騎車途中被一位阿姨突然叫住問他：「你是中田咖哩的嗎？」老愣了一下心想：「欸？怎麼會有人在路上認得我？」但還是笑著回：「對，我是！」阿姨點點頭又小聲問：「你們是不是有提供待用餐啊？」

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當下，老闆更驚訝了，不是因為對方問這個，而是：「原來真的有人知道，甚至記得。」他趕緊點頭：「有喔，只要有需要，隨時都可以來，不用說明，也不用證明什麼。」阿姨突然眼眶紅紅說：「現在這社會，像你們這樣默默幫助別人的人，真的不多了。」更脫口：「你們老闆真的很有愛心。」老闆忍不住笑出來：「我是老闆啦，哈哈！」

前年9月，「中田咖哩」在臉書發文透露拿到一張紙條寫著：「您好：請問可以給我二份待用餐嗎？因為我2個小孩沒得吃，非常感謝您！」店家有問父親：「你自己不用吃嗎？」對方用比的說不用，但店家還是給了3份咖哩餐點和水果，店家強調沒有想炫耀什麼，只是覺得有能力就幫忙，讓他們能溫飽一餐，並對該父親說，有需要再過來。

店家暖舉和瘖啞父對小孩的愛曝光後，引起江蕙關心並伸出援手，在新聞曝光過沒幾天，江蕙就派人送上善款，讓這名父親當場紅了眼眶，手寫2張字條感謝江蕙；其實，江蕙不僅找這名瘖啞父伸援手，還捐出待用餐費給店家，鼓勵老闆善行，希望可以幫助更多人。

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