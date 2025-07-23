歐陽妮妮兒生病秒回台看診衝熱搜 486先生激酸

歐陽妮妮與張書豪兒子目前6個月大（右）。（取自歐陽妮妮IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈銀色夫妻歐陽妮妮與張書豪去年登記結婚，同年跨年夜迎來寶貝兒子出生，今年4月宣布一家3口自台北搬到中國杭州，不時在社群分享育兒生活，不料杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，16日發現自來水傳出刺鼻異味，被指像化糞池味道，還有傳言稱這被接到糞水管線，當局對此連忙出面澄清，表示是省內苕溪水源出了問題，但此說法被網友吐槽。

最近張書豪推薦幫兒子治療眼的醫生，大讚華佗再世，恰巧杭州當地發生疑似「自來水變糞水」事件，2人在當地生活因而被放大鏡關注。

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有眼尖網友發現，只要兒子生病，歐陽妮妮與張書豪就會帶小孩回台治療，這次治療眼睛，以及之前兒子確診肺炎，歐陽妮妮在小紅書發文顯示定位，一家人都在台灣。

團購電商名人「486先生」陳延昶22日在臉書發文點名歐陽妮妮，他說：「歐陽妮妮定居中國杭州，這段期間他的孩子喝了糞水的奶，生病了，『兒生病秒回台看診』衝上熱搜！」接著486先生大爆料：「中國人罵：無恥敗類。」

中國杭州近來爆發疑似「自來水變糞水」事件，當地許多民眾提出自來水有異味，衝到超市囤貨礦泉水，官方發通報澄清非糞水，「初步查明導致異味的為特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質，具體原因正在進一步溯源調查中，相關結果將及時公佈。」引發當地居民擔憂。

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