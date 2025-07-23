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娛樂 最新消息

明星歌手紛斜槓當房仲 傳酷炫與女友考證照落榜

酷炫（左）與女友柔柔時常分享搞笑情侶日常，今傳出考房仲證照雙落榜。（翻攝自臉書）酷炫（左）與女友柔柔時常分享搞笑情侶日常，今傳出考房仲證照雙落榜。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR團體「反骨男孩」團長酷炫和模特兒女友柔柔，據傳在7月參加不動產營業員考試（房仲考試），成績揭曉兩人分別以59分與52分雙雙落榜。

根據時報周刊讀者爆料酷炫偕同柔柔去報考房仲證照，雖然錄取率高達90.56%，但兩人卻雙雙落榜，兩人的筆試成績分別是59分、52分，酷炫更是僅差1分就能及格。

李佳薇憶低潮期轉行房仲，如今以歌聲感動回歸。（翻攝自IG）李佳薇憶低潮期轉行房仲，如今以歌聲感動回歸。（翻攝自IG）

演藝圈中不少明星藝人朋友參加房仲考試，斜槓當起房仲，其中李佳薇曾經化名「李凱薇」從事房仲工作，李佳薇受訪坦言，疫情重創演藝收入那段時間，為了生活只好兼職當房仲，直到被媒體發現，那一刻她感到極度絕望。李佳薇稱「我害怕被大家記得的李佳薇，是那個穿著上班服的我！我想讓大家記得的是，那個站在舞台上，閃閃發亮很有自信的李佳薇。」

黃少谷斜槓當房仲，日前曾在路邊發傳單。（翻攝自黃少谷IG）黃少谷斜槓當房仲，日前曾在路邊發傳單。（翻攝自黃少谷IG）

而強辯樂團主唱黃少谷近來也斜槓又當房仲又跑計程車，日前看他放下身段在路邊發傳單，近日更在IG曬出自己的傳單，上面誠懇著寫著簡介「我是黃少谷，一位八點檔演員」，另外也把自己是強辯樂團主唱等相關演藝履歷都附上

蕭閎斜槓當房仲並考取相關證照。（翻攝自臉書）蕭閎斜槓當房仲並考取相關證照。（翻攝自臉書）

蕭閎仁曾入圍金曲最佳新人，他感嘆音樂收入不穩定，在老婆懷孕後，面對經濟壓力，決定斜槓當房仲並考取相關證照，蕭閎仁公開自己的房仲形象照，他打著金黃色領帶，看起來架勢十足，他開心喊：「開始工作了！」看起來極有自信。

應朗丰年初加入房仲業。（小應提供）應朗丰年初加入房仲業。（小應提供）

夾子樂團主唱「小應」應朗丰日前則透露成為生物醫學工程師，今年初又宣布再次轉換跑道，加入房仲業，入職短短8天就簽下人生第一張房屋委賣契約，還即興哼唱了一段《國境之南》，讓客戶相當開心，小應曾說沒有業績對房仲來說壓力很大，但他一點也不擔心，「不是因為我樂觀，而是因為我知道自己正在做對的事。」

另外劉至翰、林道遠也曾轉戰房仲業，以自身的知名度、口才與形象優勢投入不動產市場。

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