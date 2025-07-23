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娛樂 最新消息

英搖滾樂教父奧斯本過世 享壽76歲

英國搖滾界傳奇人物奧斯本被譽為「黑暗王子。（翻攝自奧斯本IG）英國搖滾界傳奇人物奧斯本被譽為「黑暗王子。（翻攝自奧斯本IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾界傳奇人物奧斯本（Ozzy Osbourne）被譽為「黑暗王子」，今（23）日傳出不幸在昨天過世，享壽76歲，家人對外發表聲明表示，奧斯本在親人陪伴下安詳走完人生最後一哩路。

綜合外電報導，本月5日奧斯本才在英國伯明罕舉行退休演唱會「Back to the Beginning」，沒想到事隔不到3周傳出他離開人世消息，許多歌迷得知消息難過不已，盼他一路好走。

奧斯本1948年出生英國伯明罕，因擔任傳奇樂團「黑色安息日」（Black Sabbath）主唱而成為家喻戶曉歌手，他擁有獨特嗓音與充滿戲劇性舞台表現，退出樂團後展開個人音樂生涯，更以真人秀《The Osbournes》成為跨世代文化表徵。

稍早，奧斯本家屬也在他IG難過寫下：「我們必須報告，我們最愛的奧茲奧斯本已過世，他和家人在一起被愛包圍，這時請大家尊重我們的隱私。」



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