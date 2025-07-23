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站高鐵擺拍？盧秀燕不受訪 苦苓列5疑點

民進黨立委王義川在網路發出圖文，並以紅框標示，指這盧秀燕所站位置在商務艙外第6車廂和第7車廂之間，不是自由座的車廂。（翻攝自threads）民進黨立委王義川在網路發出圖文，並以紅框標示，指這盧秀燕所站位置在商務艙外第6車廂和第7車廂之間，不是自由座的車廂。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕726大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕近期頻繁趕場為面臨罷免藍委輔選，21日有媒體報導有人在高鐵上拍到照片，聲稱「自由座捕獲野生盧秀燕」，盛讚「有媽媽味」，她證實因買不到票一路站回來，民進黨立委王義川則踢爆畫面中是商務車廂門外，不少網友質疑根本是故意擺拍；對此，盧秀燕昨主持市政會議前不接受採訪，不回答媒體相關詢問。

電視名嘴、作家苦苓則在臉書發文表示，如何確定盧秀燕是否涉嫌造假擺拍？特別列出5點佐證如下：

疑點一、盧說她因為行程超時、趕不上原定的高鐵，所以買了自由座——如果原來買的車票逾時了，只要跟高鐵的站務員說，他就會讓你搭乘下一班（只是不保證有位子），並不會叫你重買一張自由座的票。
疑點二、如果盧在桃園車站第10到12車廂排隊等自由座，那就應該在這幾個車廂裡站著，而不會大老遠拖著行李跑到第6、7車廂之間去站，那是不允許的。
疑點三、如果當天因為人潮太多，列車長宣布開放其他（商務艙除外）車廂也可以站，那麼盧最多去站到第9、10車廂之間的玄關或第9車裡面，沒辦法穿過擁擠人潮走到第6、7車廂之間去站。
疑點四、事實上第6、7車廂有列車長室、有列車服務員休息室、還有勤務室，這裡的玄關經常擺著兩輛販賣車，服務員常要隨著車子靠站的左右邊而移動車輛，除了垃圾要在這裡處理，列車長也是在這裡用鑰匙打開所有車門的總開關⋯⋯所以其實並不適合乘客站立，盧硬要跑到這裡來站，應該只是因為人少適合擺拍而已。
疑點五、合理的懷疑：盧當天搭的根本是第6車的商務車廂，因為第6車只有靠近7車這一個出口（其他車廂都是前後各一個出口），她只是在下車前故意站在這裡拍個照，假造出辛勤耐操又親民的形象而已（據王義川指出：照片旁邊隨扈的手錶，顯示已經是快要到達台中站的時間）。

苦苓並表示，還有人拍馬屁說張照片會成為盧秀燕親民形象的政治里程碑，「真是蠢到不可思議！」

相關新聞：盧秀燕搭高鐵是否「自由座沒位」 高鐵回應了

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