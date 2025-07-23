華航機長溫馨提醒 感動眾多乘客紅眼眶

〔記者邱琬智／台北報導〕「有時候，只是一句話，就讓人記住台灣的溫度。」一位網友在社群上分享心得，在726大罷免前夕，這也是多數台灣人的心聲。

華航機長暖心廣播，讓眾多網友動容。（記者邱琬智攝）

昨天一位網友在社群平台Threads上分享搭機回台即將降落時，機長廣播的溫馨提醒，相當令人動容。「我們的飛機即將降落在台灣桃園國際機場，窗外，是我們熟悉的天空與土地，也是許多人心中，最想念的『家』。今天，我想花一點點時間，跟各位說幾句話。我們能生活在自由、民主的台灣，能放心說話、安心生活，不是偶然，是很多前人努力換來的結果。也許您是第一次回來、也許是常常奔波在外，但每一次踏上這片土地，都值得我們思考——未來，我們要怎麼一起走下去？希望這次的返鄉，不只是旅程，也是一次重新認識台灣的機會。做個有思辨、有溫度的國民，一起守護這片我們深愛的寶島。台灣加油，中華民國加油！」

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桃園國際機場第一航廈富有古典之美的「文學之牆｣，其中「名字叫台灣」這句文字，是旅客最夯的打卡點。（記者邱琬智攝）

這位網友指出，他搭的是華航，聽到機長溫柔又堅定的廣播，猶如對遊子歸來的溫暖呼喚，用詞中立、鏗鏘有力，深切感受到樂為台灣人，守護家園的殷殷期盼。不少人附和，同在機上，聽了這段「最美廣播」都哭了。

對於機長廣播，也有人擔心此番言論是否會受到航空公司懲處？因為同是機長溫馨提醒，國泰航空機長竟丟了工作。

2019年，香港正值反送中運動，香港民眾於國際機場入境大廳內舉行和平而有秩序的示威活動。（翻攝自臉書）

有網友翻出2019年，香港正值反送中運動，7月一班由東京返港的國泰航班上，機長以英語向乘客講解接機大廳正進行「和平、有序」集會，鼓勵一眾旅客了解事件的錄音。「此刻，一場非常和平而有秩序的示威活動，正於香港國際機場入境大廳內舉行，這是關於要求撤回具爭議的引渡條例。目前，一切都非常和平安靜，希望不要恐懼穿著黑色衣服、坐在入境大堂的人們。事實上，如果你願意的話，也可以隨意跟他們談話，並嘗試更了解香港」，最後，他以一句廣東話作結：「香港人加油，萬事小心！」

這句「香港人加油，萬事小心！」獲得乘客歡呼。不過，喊「香港人加油」的機師，沒多久卻被航空公司解雇。半年後，香港人再也不能說甚麼了。

此次公民團體訴求「大罷免」行動，是選民自主捍衛台灣民主、驅逐親中立委，時空背景雷同香港反送中，近日有網友在Threads發起「百工百業挺罷免」，吸引上千網友蓋樓，展現守護台灣民主決心，也有眾多海外華僑特意回台投票。民主的珍貴，不是理所當然，是前人辛苦耕耘，更需後人費心守護。正如華航機長的暖心叮嚀，「做個有思辨、有溫度的國民，一起守護這片我們深愛的寶島，台灣加油！」

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