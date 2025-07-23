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娛樂 最新消息

Joeman太猛了！激瘦32公斤「帥成歐爸」現身開箱3C新品掀暴動

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman日前出席亞瑟3C生活「潮躍無極限」新品發表會，現場聚集UNIQ、ENERGEA、SKINARMA三大國際潮流品牌首度聯合登台，搶在各大手機新品上市前先聲奪人。Joeman近日減重32公斤令人驚艷，更化身科技潮人代表，親自體驗並大讚「造型要漂亮可以配合服裝穿搭等等，這些都是我關注選項之一」與現場粉絲互動反應熱烈。

Joeman靠大量運動及碳水飲食控制，成功甩去32公斤。（亞瑟3C生活提供）Joeman靠大量運動及碳水飲食控制，成功甩去32公斤。（亞瑟3C生活提供）

Joeman靠著大量運動以及碳水飲食控制，成功甩去32公斤讓粉絲們全看傻，紛紛暴動激讚「帥成歐爸」、「完全認不出來」，如今瘦身有成公開亮相，他開心分享每次接觸到新的3C配件都會雀躍不已。然而，Joeman這次不僅認識了新品牌、體驗了新科技，更從產品中感受到科技與時尚穿搭的完美結合，直呼產品的絕配讓他感到無比契合與開心。

Joeman透露自己特別注重3C配件的「差異化」，無論是功能、外觀或搭配性皆是他選購時的首要條件，他更稱讚UNIQ產品色系與質感「與主流3C市場完全不同」，ENERGEA則在「充電與輕量設計上非常有巧思」。曾接觸亞瑟國際多款代理商品的Joeman更信心喊話「希望未來會再看到更多驚艷的商品！」

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