《母胎單身》人氣男「廷穆」陷5角戀 她抱棉被痛哭藏懸念

廷穆（左）、李陶在《母胎單身戀愛大作戰》中深入對話。（翻攝自Netflix）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》昨播第7、8集上演情感反轉，緊張感升溫，特別是第8集「療癒泳池派對」展開難以預測的戲劇性發展；圍繞在人氣男「廷穆」身旁的李陶、汝明、珉鴻以及志軟形成最強「5角戀」，激發觀眾對結局的好奇心。

- - - 以下有雷 - - -

承接第4至6集內容，「母胎單身」男女來賓以各自方式勇敢追愛，令觀眾深陷其中；最新一集，李陶和廷穆終於有機會深入對話，原先白天時，廷穆對李陶一往情深，卻在經歷幾小時後內心動搖，談話又心不在焉，讓李陶內心焦急。

請繼續往下閱讀...

載尹（左）向汝明坦言自己對她並無好感，實際上是自欺欺人。（翻攝自Netflix）

另外向廷穆丟出好感直球的汝明，讓男方羞澀滿臉通紅，另一邊載尹再度因為不擅表達，白天本來對汝明勇敢告白，得知汝明另有心儀對象後，卻又改口表示對汝明並無好感，甚至要她專心對有興趣的對象就好，令人感到一頭霧水。

男性來賓包括載尹、賢圭都因整理思緒，開始寫信給心儀對象，毫不避諱的袒露真實情感，帶領觀眾感受到初戀般的悸動，忍不住想替他們說聲加油；而處於內心糾結的李陶在房間獨自抱著棉被痛哭的模樣，暗示情感反轉的可能。

李陶到最後獨自在泳池內玩水。（翻攝自Netflix）

節目主軸起初是「沒談過戀愛」的來賓們努力尋找對象，隨著「烤肉調情大戰」、「泳池療癒派對」、「甜蜜套房約會」等行程，令觀眾好奇母胎單身們最終的心之所向指向何方。

《母胎單身》PD表示，「男女來賓們的情感將進入最激烈階段，反轉會接連出現，讓人一刻都不能放鬆」、「正因為心儀對象難以預測，才能真正展現這群『母胎單身』們的戀愛故事。」《母胎單身戀愛大作戰》在Netflix上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法