伊能靜認了嫩尪復胖！招認自己爆肥驚人體重曝光

秦昊、 伊能靜度假被直擊，秦昊的肚子搶鏡。（翻攝自小紅書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜2015年嫁給小10歲的中國演員秦昊，今年正好是結婚十週年，日前一家三口到巴黎度假，兩人被直擊穿著粉紅情侶裝去逛美術館，不過網友都打趣秦昊復胖了，圓滾滾的肚子十分搶鏡，還因此上了熱搜，對此，伊能靜也親自回應了。

對於秦昊復胖，伊能靜表示，因為一家人很久沒有好好出去玩，前段時間去度假就小小放縱了一下，不做身材管理，所以兩個人都「幸福肥」，她甜喊：「幸福肥在我們的世界裡真的太少有了，所以就讓我們肥一次吧。」大方透露自己也胖到了53.8公斤，雖然臉看不出來，但是大腿跟手臂都胖了很多。

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伊能靜認了兩人都幸福肥。（翻攝自微博）

伊能靜公開體重。（翻攝自微博）

伊能靜解釋，過去幾年秦昊寒暑假幾乎都在拍戲，一起出去玩是一件非常奢侈的事，今年暑假他們都放下工作，總算實現了一家三口的旅行，女兒米粒吃什麼好吃的，他們就跟著吃，不管是披薩、意大利麵、冰淇淋都百無禁忌，打算回來再用碳循環或秦昊減肥法甩肉。

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