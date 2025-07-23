杜詩梅火大了！被翻舊帳酸「不該收服務費」 怒嗆律師：需這樣打壓？

〔記者邱奕欽／台北報導〕杜詩梅和老公近年移居花蓮開餐廳，不料舊聞被翻出再掀話題！律師紀岳良昨 （22日）在社群點名杜詩梅，「不倒水卻收服務費」不合理，更直批她「情理法都不行」。隨後，杜詩梅親上火線罕見動怒回擊，質疑紀岳良未閱讀內文，僅看新聞標題便酸言酸語，怒嗆：「輾踩我們這種小餐廳很有快感嗎？」

紀岳良轉貼2024年舊聞，批杜詩梅與丈夫開的餐廳收服務費卻讓客人自取水，痛批「這局情理法都不行」，並加上「梅蘢鎮」等暗示性標籤，引發網友熱議。原始新聞指出，杜詩梅考量桌面空間與整體動線，提供自取果水，卻因此遭客人痛罵「怎麼好意思收服務費」，最終被灌爆一星負評。

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杜詩梅與老公移居花蓮開餐廳。（翻攝自臉書）

面對再度遭到輿論攻擊，杜詩梅吐露心聲，提到自己剛為「太平洋南島聯合豐年節」158攤攤商臨時接下主持任務，沒想到因觀看數增加成為箭靶。杜詩梅感嘆多年努力經營小店，犧牲健康與家庭時光，卻被輕率批評，言語中滿是委屈與無奈。

杜詩梅質疑紀岳良僅看新聞標題便下定論，「連內文都不願意好好看一下的這樣開搶（嗆）加酸言酸語，請問輾踩死我們這種在花蓮的小餐廳會有什麼快感嗎？」她表示自己不過是個辛苦在花蓮認真討生活的餐飲從業人，無奈反問「需要這樣打壓？」紀岳良則回應，「打壓嚴重了，剛搬來花蓮創業，辛苦，加油，服務費要收真的不容喔！」

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